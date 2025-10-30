El récord exportador aúpa al sector químico español como la industria que más vende al exterior

La industria química española estima cerrar el ejercicio 2025 con un crecimiento de la producción del 1,2%, una cifra menor de la que se preveía en parte por la débil demanda europea, las incertidumbres comerciales y por "la crítica situación de la industria química básica, que representa un tercio del sector".

Sin embargo, en 2026 se prevé acelerar el ritmo con un crecimiento productivo del 2% acercándose a la media de crecimiento de los últimos años (2,6%). Así lo ha explicado hoy la presidenta de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Teresa Rasero, en el marco de su Asamblea General.

Este repunte se apoyará en la expectativa de un mayor crecimiento de la demanda global de productos químicos (3,5%), así como en la aplicación progresiva de medidas clave para la competitividad del sector relacionadas con los costes energéticos, los mecanismos de apoyo a la inversión, la protección de la autonomía estratégica del sector o la defensa comercial, entre otras.

El 82% de las compañías farmacéuticas en España cuenta con estrategias de economía circular, según Farmaindustria Europa Press

El sector químico prevé acumular entre 2020 y 2026 un crecimiento productivo del 16,5%, un resultado destacable si se tiene en cuenta el impacto de circunstancias adversas en dicho periodo como la pandemia global, la invasión de Ucrania o la consecuente tensión en las cadenas de suministro. En este contexto, el sólido incremento medio anual del 2,6% en este periodo, confirma la resiliencia y capacidad de adaptación del sector químico, que constituye un motor clave de la economía española.

En cuanto a la cifra de negocios, prevé cerrar 2025 con un crecimiento del 1% hasta llegar a los 86.023 millones de euros afectado por un comportamiento ligeramente negativo de los precios junto a la caída de la demanda europea.

Sin embargo, las previsiones apuntan a un mayor dinamismo en 2026 con un incremento del 3% hasta los 88.928 millones de euros a medida que se recupere la demanda y los precios comiencen a crecer, aunque todavía lo hagan de forma moderada.

Con ello, la industria química española acumulará entre 2020 y 2026 un crecimiento de su cifra de negocios del 37,8%, lo que equivale a un ritmo medio anual del 5,5%, reforzando su papel como segundo mayor sector industrial del país.

Alza exportadora

El comportamiento más destacable ha sido el del comercio exterior, que muestra durante 2025 un extraordinario dinamismo, con un crecimiento previsto de las exportaciones del 14,5%, hasta los 67.745 millones de euros.

Este aumento está siendo impulsado por la diversificación de destinos ante las tensiones arancelarias desde principios de año, penetrando ampliamente en todos los mercados internacionales, aunque de forma muy moderada en Estados Unidos, donde el crecimiento se alejará de la media global y avanzará únicamente en torno a dos puntos.

En 2025, el sector pasará a ser la primera industria exportadora de la economía española. Las importaciones, por su parte, se mostrarán también muy activas, aunque en menor medida que las exportaciones, y aumentarán un 13,9% en 2025 alcanzando los 70.716 millones de euros.

De cara a 2026, las previsiones apuntan a un nuevo incremento del 8% en exportaciones que permitirán consolidar un crecimiento acumulado del 99,2% en el comercio exterior del sector desde 2020, lo que supone un crecimiento medio del 12,2% anual en el periodo. En el caso de las importaciones, se espera que crezcan un 7%.

En palabras de Teresa Rasero: “Estamos exportando aquello en lo que somos más competitivos e importando las producciones básicas y otras materias primas de sectores de consumo de las que Europa y España son deficitarias. Es una señal clara de que debemos actuar con urgencia sobre los costes energéticos y reforzar los instrumentos de defensa de nuestra autonomía estratégica”.