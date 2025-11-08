La regulación excesiva, un lastre para la sostenibilidad e innovación empresarial

La transformación empresarial hacia modelos más sostenibles y responsables avanza, aunque no sin obstáculos. Como advirtió Daniel Cuevas, director general de Philip Morris International en España, el exceso de regulación puede ralentizar esa evolución que muchas compañías ya han emprendido para dejar atrás prácticas del pasado, como la venta de cigarrillos para impulsar alternativas libres de humo. Así quedó patente en el foro organizado por la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, donde empresas centenarias suecas como Loomis, Securitas, Volvo Cars y Swedish Match (integrada en Philip Morris International) compartieron sus experiencias y desafíos en la construcción de un tejido empresarial más ético, innovador y comprometido con la sociedad. El encuentro, celebrado bajo el espíritu pionero de Suecia en responsabilidad corporativa y social, evidenció que la sostenibilidad no solo requiere tecnología, sino también marcos normativos que acompañen —y no obstaculicen— el cambio.

El ejemplo más flagrante de ello es la propuesta del Gobierno de prohibir las bolsitas de nicotina, erradicando así una alternativa libre de humo eficaz para reducir el tabaquismo. A ello se suma el anteproyecto de la nueva Ley Antitabaco, que amplía los espacios libres de humo donde estará prohibido fumar y usar cigarrillos electrónicos o dispositivos de calentamiento de tabaco, que quedarán equiparados a los cigarrillos tradicionales.

Preguntado por LA RAZÓN sobre si estos obstáculos regulatorios pueden desalentar la transformación de Philip Morris, Daniel Cuevas, director general de PMI España, aseguró que “PMI y Swedish Match no van a dar marcha atrás. Independientemente de lo que ocurra con la regulación en España, la transformación en la que estamos embarcados no tiene marcha atrás”. De hecho, la firma ha invertido 14.000 millones de dólares en los últimos 20 años para desarrollar sus alternativas libres de humo, como su dispositivo de calentamiento de tabaco Iqos. El 90% de su inversión en I+D, con 1.500 científicos, está destinada a este propósito. Fruto de esta apuesta para transformar el negocio y dejar atrás los cigarrillos, tal y como reclamaba la sociedad, a día de hoy, el 41% de los ingresos de la compañía a nivel mundial ya proceden de productos de nicotina sin humo. Un alto porcentaje que se ha alcanzado en apenas 10 años, ya que hasta 2014 PMI solo vendía cigarrillos.

No obstante, Daniel Cuevas reconoció que “lógicamente la regulación influye mucho en la velocidad a la cual esa transformación ocurre. A mí me gustaría que España fuese a la vanguardia y fuese uno de los primeros países de Europa en seguir a Suecia y convertirse en el segundo o tercer país de Europa que es declarado libre del humo de los cigarrillos. Pero para eso influye muchísimo la regulación”. “Una regulación tan extrema que lleva a plantearse prohibir alguna categoría de productos, en este caso con la que hay evidencia científica que es la menos tóxica (refiriéndose a las bolsitas de nicotina), pues lógicamente no ayuda”, añadió.

El directivo de PMI, con Swedish Match integrada en la firma, incidió en que apoyan la regulación, pero esta debe adaptarse a los perfiles de riesgo. “Los productos de mayor toxicidad deben tener una regulación más estricta que una de menor”, insistió Cuevas. Suecia, con una política antitabaco centrada en la reducción del daño, premiando a las alternativas libres de humo como el snus, las bolsitas de nicotina, los vapeadores y los dispositivos de calentamiento de tabaco con una fiscalidad muy inferior a la de los cigarrillos tradicionales, ha conseguido convertirse en el primer país del mundo libre de humo (4,5% de fumadores). Mientras, España tiene una tasa de tabaquismo del 25,8% con 9 millones de personas que fuman a diario y con uso casi nulo de las alternativas libres de humo: el 95% de la nicotina que se consume en España sigue procediendo de los cigarrillos, un hábito mortal que se perpetúa por la fuerte desinformación sobre las alternativas libres de humo, en parte, procedente de las instituciones.

“La innovación es la clave de la transformación, pero estamos viendo que el verdadero reto ahora no es la tecnología o la ciencia sino la desinformación. Hay mucha confusión en el mercado español que hace que se juegue con la realidad y que sea muy complicado avanzar. La solución no es prohibir sino que el adulto esté informado y que pueda decidir en función de información veraz”, señaló en este sentido Cuevas. En cambio, “si haces una encuesta a la población española sobre cuál es el principal problema, la nicotina o la combustión, la gente te sigue diciendo la nicotina. Las alternativas reducen la exposición a sustancias tóxicas en más de un 95% de los casos y las bolsitas de nicotina reducen de manera muy significativa el riesgo de cáncer, pero esto en España no se conoce”, apostilló.

Con una regulación que sigue penalizando a las alternativas libres de humo en la misma medida que el cigarrillo sin tener en cuenta su menor perfil de riesgo, España seguirá muy por encima de Suecia en tasa de tabaquismo (25,8% en el caso de España y 4,5% en el país nórdico, el primero del mundo libre de humo. A este demoledor dato se suman otros. Aunque Suecia tiene un porcentaje de usuarios de nicotina entre adultos muy similar al de España, 22% en Suecia y 25% en España, en nuestro país el 95% de la nicotina se usa a través de cigarrillos. Mientras, en Suecia, con la mayoría de la nicotina suministrada a través del snus y las bolsitas de nicotina, los casos de cáncer vinculados al tabaquismo son un 41% inferiores a los de otros países europeos. “Si la regulación no cambia, esa situación va a estar para siempre”, advirtió Cuevas, que volvió a reclamar durante el foro una “regulación diferente para productos diferentes”.

Volvo Cars: “La sostenibilidad es cuidar a las personas”

José María Galofré, CEO de Volvo Cars España, respaldó a PMI durante el foro: “Es injusto lo que estáis sufriendo pese a buscar alternativas para reducir el daño que hace el tabaco. A nosotros no nos dicen que somos unos criminales por usar combustibles fósiles, sino que aceptan que nos estamos transformando”. El debate sobre la sostenibilidad trascendió el sector del tabaco. Galofré recordó que la compañía cumple “en 2027 100 años con un propósito bien definido: hacer una movilidad segura que proteja a las personas”. Para el ejecutivo, “la sostenibilidad no es más que cuidar a las personas, tanto en el coche como en la casa común en la que vivimos”.

Galofré subrayó que la compañía avanza hacia una movilidad segura y sostenible, con el objetivo de alcanzar cero víctimas y cero emisiones. “Estamos yendo hacia vehículos electrificados, pero nuestro objetivo no es solo el coche eléctrico, sino la sostenibilidad. También apoyamos los combustibles renovables como una apuesta de futuro”, señaló.

En este contexto, criticó que la regulación europea “esté generando incertidumbre” y reclamó neutralidad tecnológica: “Bruselas tiene que ser menos dogmática. En su opinión, lo importante es reducir emisiones, ya que no todos pueden cambiar a un coche eléctrico, pero con combustibles renovables se puede aprovechar el parque actual. “La UE no puede tener una visión fanática en la que solo valen los coches nuevos y eléctricos”, sentenció.

Loomis: “El dinero debe seguir siendo importante, sostenible y libre”

Por su parte, Rafael Moyano, CEO de Loomis España, explicó que su compañía —líder en transporte y gestión de efectivo— también ha emprendido una profunda transformación sostenible. “El efectivo va a existir siempre, aunque pierda peso. Hemos analizado nuestra cadena de valor y adquirido empresas o capacidades para llevar cosas que tienen valor. Nuestro objetivo es que el dinero siga siendo importante, sostenible, seguro, independiente y libre”, afirmó. Moyano destacó que la responsabilidad con los accionistas y con la sociedad guía la estrategia de Loomis, orientada a combinar innovación, seguridad y sostenibilidad en todos los procesos logísticos.

Securitas: “Innovar es la clave para garantizar el futuro”

En la misma línea, Juan Antonio Madurga, gerente de calidad y medioambiente de Securitas Seguridad, explicó que la compañía sueca —líder mundial de soluciones de seguridad— “está inmersa en un proceso de transformación con la sostenibilidad integrada, no como un complemento”.

“La innovación es la clave que nos va a llevar a un futuro más sostenible”, afirmó, señalando la importancia de retener y atraer talento, reducir la huella de carbono y apostar por soluciones tecnológicas. “Securitas es la empresa sueca con más empleados en España” y su compromiso es ser parte activa de un cambio que combine seguridad, sostenibilidad e innovación.