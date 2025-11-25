Renfe compra un edificio en Madrid por 109 millones de euros para instalar su nueva sede

Renfe se muda. Y el traslado le costará 109 millones de euros. La operadora ferroviaria ha culminado el proceso para la adquisición del edificio situado en la calle de la Retama de Madrid, conocido como "Faro" y próximo a la estación de Méndez Álvaro, tras concluir el procedimiento de negociación y autorización administrativa. La operación se cerrará por un importe de 109 millones de euros.

La operadora asegura que la incorporación del Edificio Faro "responde a la necesidad de ofrecer a los profesionales de Renfe un entorno de trabajo adaptado a la nueva etapa de crecimiento de la empresa".

El traslado, prosigue la compañía, le permitirá "concentrar servicios, favorecer la colaboración entre equipos y elevar la calidad de la experiencia de empleado en términos de confort, una medida que se compagina con la llegada anual de más de mil nuevos profesionales cada año y con una renovación global de recursos".

Renfe ha añadido que la adquisición del Edificio Faro le permitirá dar respuesta a las necesidades de reubicación de personal y atender a los requisitos de espacio en los edificios propios de la Avenida Ciudad de Barcelona y del Paseo de las Delicias, insuficientes para poder albergar a los trabajadores y el centro de formación tras el desalojo de las oficinas de Chamartín, conocidas como "Las Caracolas", que forman parte del desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.

Ahorros

La operadora pública estima que el gasto acumulado en alquileres en Madrid necesarios para reubicar a su organización, tomando como referencia un horizonte de 50 años (habitual en una inversión inmobiliaria), ascendería 230 millones de euros. En contraste, argumenta, la adquisición del Edificio Faro por 109 millones de euros supone unos ahorros en concepto de amortización de más de 100 millones de euros.

La compañía ha explicado que el proceso para adquirir su nueva sede arrancó el pasado mes de junio, cuando la sociedad propietaria del inmueble, Jaesure, filial de Ardian, invitó a Renfe a presentar una oferta por el edificio. Tras varias fases de análisis, Renfe presentó una oferta no vinculante el pasado 18 de julio, para evaluar las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del activo. Asimismo, la compañía elevó el expediente patrimonial y la solicitud de autorización a la Dirección General del Patrimonio del Estado, requisito indispensable para cualquier adquisición por parte de una entidad pública. Finalmente, y tras la autorización de la Dirección General de Patrimonio del Estado, Renfe remitió la oferta vinculante al vendedor.