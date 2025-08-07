Renfe recuerda el cambio con tus puntos con los que podrás conseguir importantes descuentos este verano

La empresa pública Renfe ha utilizado las redes sociales para recordar uno de sus grandes cambios en su principal programa de fidelidad, Más Renfe. A través de la compra de billetes de tren se obtienen puntos Renfe, y cuando se reúne la cifra necesaria de ellos es posible utilizarlos para comprar un billete de AVE, Avlo, larga distancia o media distancia.

Sin embargo, la compañía está permitiendo a los usuarios poder convertir sus puntos Renfe en vales descuentos. De esta forma, los usuarios podrán disfrutar de rebajas en el precio de sus billetes a pesar de no haber reunido los suficientes puntos como para utilizarlos para la compra total de un pasaje.

Para ello, la empresa ferroviaria recuerda que solo es necesario acceder a la web de Renfe, iniciar sesión, acceder al área privada, seleccionar la pestaña de "Mis puntos" y buscar la opción de "Canjear vale". Cada 10 puntos Renfe se traducen en un euro, con lo que si tienes 250 puntos Renfe tendrás un vale descuento de 25 euros a gastar en los próximos tres meses.

Hasta ahora, solo se podían invertir los puntos Renfe cuando tenías acumulados más de los necesarios para poder pagar un billete de tren completo. Con esta nueva funcionalidad será posible disfrutar de importantes descuentos en el billete, crucial para la temporada estival.

Para conseguir más puntos Renfe, todo depende del tipo de cuenta Más Renfe que tengas. Por la Más Renfe estándar, recibirás el 3% de lo que hayas gastado en billetes de tren en puntos Renfe. Si tienes la Más Renfe Plata, la retribución es del 4% gastado; con la Más Renfe Oro, del 5%; y con la Platino, del 8%.