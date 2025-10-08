Renfe refuerza su operativa internacional con el alquiler de tres de sus trenes a Leo Express, su filial en Europa central

Renfe refuerza su operativa en el exterior. La compañía, a través de su división Renfe Alquiler de Material Ferroviario, ha formalizado el alquiler durante un período de 10 años de tres ramas de coches de viajeros Talgo VI a Leo Express, empresa participada en un 50% por la operadora pública española, según ha informado hoy. La operación, según Renfe, es estratégica pues le permitirá "posicionarse como actor fundamental de transporte de viajeros en Europa Central".

La primera rama, compuesta por 13 coches de viajeros Talgo VI, fue trasladada a República Checa el pasado 7 de agosto. El objetivo es iniciar el servicio comercial del material en el segundo trimestre de 2026 en nuevas rutas internacionales que conectarán, entre otros destinos, las capitales de República Checa y Eslovaquia (Praga y Bratislava), según ha detallado Renfe.

Los trenes, con una configuración de una locomotora y de 13 coches de pasajeros Talgo VI, disponen de una capacidad de 354 pasajeros y permiten circulaciones a velocidades máximas de 200 kilómetros por hora.

Los coches de viajeros Talgo VI cuentan con tecnología pendular natural que garantiza la inclinación de la caja del tren al paso por cada curva permitiendo elevar la media de velocidad en los recorridos sinuosos. La construcción del coche de un solo eje permite conformar trenes ligeros, de menor peso permitiendo más capacidad de transporte de pasajeros y menor consumo de energía/reducción de emisiones. Las composiciones cuentan con coche cafetería y son accesibles para viajeros con limitaciones de movilidad.

Esta colaboración, según Renfe, refuerza su posicionamiento internacional al contribuir a la consolidación de Leo Express como operador ferroviario en Europa Central, sumando nuevas conexiones y prestaciones de máxima calidad.