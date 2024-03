Reutilizar perchas para crear los cordeles que unen las etiquetas a las prendas: así ha eliminado Zara casi el 100% del plástico de un sólo uso

La sostenibilidad es un elemento transversal en la estrategia de Inditex. El gigante textil incorporó hace años el compromiso con el medio ambiente en su ADN, pero con la llegada de Marta Ortega a la presidencia, el grupo ha conquistado nuevos hitos. La empresa gallega anunció, junto a sus resultados récord de 2023, que ha encontrado solución al 100% de los plásticos de un sólo uso que llegan al cliente final, un objetivo que se propuso en 2019. Del total, el 95% de las soluciones están implementadas en Zara desde hace dos años, con la intención de que se extiendan al resto de las marcas de Inditex, y quedan algunas medidas pendientes de aplicar y algunas excepciones legales. El gigante del textil explica que no ha patentado ninguna de sus soluciones para que cualquier empresa las pueda incorporar a su estrategia de sostenibilidad.

¿Qué plásticos han desaparecido? El protector higiénico de la ropa interior se ha convertido en un papel con adhesivo. También ha pasado a ser de papel el embalaje para mantener la forma de las camisas, los sobres para los botones, los rellenos de bolsos y zapatos… El plástico de burbujas ahora es papel paja y las bridas que sujetan la cubertería de Zara Home están hechas de papel. Algunos envases ya no llevan la lámina de plástico que deja ver el producto, simplemente ha desaparecido y los portatrajes han pasado de ser sintéticos a ser de algodón. Las bolsas de plásticos que no son sustituibles por su carácter crítico han sufrido modificaciones para facilitar su reciclado (cambio de zip por adhesivo, agujeros para que ocupe menos espacio en el transporte y sin serigrafía).

Marchamo antiguo y nuevo de Zara Inditex

Pero de todas las innovaciones, la que más llama la atención es la reutilización de sus perchas antiguas de plástico -que ahora han sido sustituidas por una percha única hecha con resina- para crear los cordeles que unen las etiquetas a las prendas. Ninguna otra marca en el mundo está usando esta técnica para eliminar el plástico de los cordeles de las etiquetas -cuyo nombre técnico es marchamo- y, además, la empresa que transforma las perchas es española, aunque Inditex no ha facilitado su nombre. Esta medida de sostenibilidad lleva implementada algo más de cuatro años y también ha logrado reducir el peso del hilo de las etiquetas a 0,14 gramos, al rebajar considerablemente el tamaño de la pieza de cierre. La intención final de Inditex es eliminar esta pieza y que el cierre se haga mediante un nudo. ¿Cuándo? En cuanto se escale una innovadora máquina que va a permitir que los proveedores textiles de Zara puedan anudar directamente el marchamo. Por su parte, los marchamos blancos son elaborados con tapas de yogur reutilizadas.

El foco de Inditex en los últimos años ha sido eliminar los plásticos de un sólo uso al cliente final porque no pueden garantizar su correcto reciclaje, no como sucede en las sedes y centro de Zara. En concreto, todas sus instalaciones propias, sedes, centros de distribución y tiendas son zero waste. ¿Y qué implica? Que todos los envases son reciclados y evitan llegar al vertedero. Además, en lo que compete a los centros de distribución, el cliente puede elegir voluntariamente que le realicen su envío en una caja reciclada. Las colaboraciones con otras marcas también siguen el mismo criterio zero waste.

En 2020, Inditex ya eliminó el uso de plástico en los embalajes en tiendas y pedidos online y en 2021 lanzó la iniciativa #traetubolsa con el objetivo de concienciar a sus clientes sobre la importancia de utilizar alternativas reutilizables, disminuir la generación de residuos y minimizar el consumo de materias primas, agua y energía. En materia de circularidad, la plataforma Zara Pre-Owned, que permite reparar prendas, comprar o vender prendas usadas o incluso hacer donaciones a entidades sociales, está actualmente disponible ya en 16 mercados europeos, llegará a nuevos mercados como Estados Unidos.

En materia de innovación, el Sustainability Innovation Hub de Inditex está trabajando con más de 350 startups. Algunos de estos proyectos ya están contribuyendo a sus colecciones actuales. Por ejemplo, Zara Studio ha desarrollado una chaqueta monomaterial confeccionada en su totalidad con LOOPAMID®, una poliamida creada íntegramente a partir de residuos textiles. También ha realizado colaboraciones comerciales con Circ, empresa de reciclaje textil, y ha reforzado recientemente su apuesta por Infinited Fiber, empresa finlandesa de tecnología textil, con una inversión directa en el capital de la compañía.