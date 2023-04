“Dejad que la Inteligencia Artificial tome las decisiones por mi”, el deseo de los directivos españoles

Casi la mitad de los jefes en España (45%) y el 40% de los españoles se sienten tan abrumados por la cantidad de datos que tienen a su alcance que preferiría que una Inteligencia Artificial tomara las decisiones en su lugar.

Así se desprende del informe The Decision Dilemma, elaborado por Oracle y Seth Stephens-Davidowitz, colaborador del New York Times. En el estudio participaron más de 14.000 empleados y líderes empresariales de 17 países, incluido España. El reciente estudio reveló que las personas encuentran dificultades para tomar decisiones en su vida personal y profesional, en un momento en el que se ven obligadas a decidir más que nunca.

Según explica Albert Triola, director general de Oracle España, a esta redacción, este porcentaje revela que los españoles confían en cómo la tecnología les puede ayudar en su día a día. “El presente estudio y, en especial, los datos del mercado español, muestran una gran confianza en la tecnología para mejorar la toma de decisiones y para lidiar con el ingente volumen de información disponible en la actualidad”, destaca, añadiendo que, en el caso concreto de los directivos españoles, muestra que “son conscientes de que los datos son fundamentales para el futuro de sus organizaciones y quieren apoyarse en ellos, para lo que buscan la ayuda de las TIC”.

Es más, según su opinión, el estudio constata que ya no buscamos datos per se, sino que lo que se demandan son tener los datos adecuados. “Los españoles consideran que una organización que recurre a la tecnología para tomar decisiones basadas en los datos es más fiable y tendrá más éxito, y se muestran más dispuestos a invertir, colaborar y trabajar para dicha organización, lo que es muy positivo e indica claramente que dirección seguirá el mercado en los próximos años. Las personas creen en el poder de las empresas basadas en datos y los líderes empresariales también deben volver a creer en los datos”.

El papel de la intuición

El informe elaborado también arroja datos como que el 73% de los españoles asegura que el número de decisiones que toma cada día se ha multiplicado por 10 en los últimos tres años y, cuando tratan de tomar una decisión, el 85% se ve bombardeado por más datos de fuentes más distintas que nunca. Además, 8 de cada 10 (82%) reconoce que hay tal volumen de datos disponibles que esta cantidad de información está dificultando mucho la toma de decisiones en su vida personal y profesional. Algo que, para el 59% de los encuestados, hacer que más de una vez al día no saben qué decisión tomar.

Albert Triola, director general de Oracle Oracle

Y, cuando no se sabe qué decisión tomar, pese a toda esta cantidad de datos, casi uno de cada cuatro usuarios se olvida de ellos y se fía de su intuición. “La incomprensión de los datos, la dificultad para recopilarlos desde distintas fuentes, para interpretarlos y para poder discernir lo importante de lo superfluo lógicamente generan frustración, empujan a la inercia y crean la tentación de apostar por la intuición”, contextualiza Triola, quien, sin embargo, subraya que la experiencia “ha demostrado que esto es un error y que la única vía fiable para mejorar la toma de decisiones es una adecuada gestión de datos fiables”. Algo que compara con lo que sucede en una cocina. “Un chef no entraría en una cocina sin un cuchillo y los líderes empresariales no deberían tomar decisiones sin datos. Y tecnologías como la Inteligencia Artificial son las que pueden ayudar a las personas y a las organizaciones en este cometido”.

En el futuro, más datos

“Una cosa está garantizada: sólo va a haber más datos. Si ahora nos duele, imaginemos el futuro”, explica Albert Triola.

Pese a esta sensación de sentirse abrumados, lo cierto es que prácticamente la inmensa mayoría (99%) de los directivos reconoce que desea respaldar sus decisiones en los datos y expresa sus deseos de que esta información le ayudaran a tomar mejores decisiones (52%), reducir los riesgos (40%), decidir más rápido (36%), ganar más dinero (34%) y planificar lo inesperado (23%).

“Las nuevas tecnologías han propiciado el enorme volumen de información que debemos manejar hoy y también representan la vía para convertir estos datos en valor. Por tanto, estamos atravesando las diferentes fases dentro de una evolución imparable. La economía digital, Internet, el IoT, etc. están en un lado de la balanza como generadores de datos y, en el otro, la analítica, el Big Data o la IA son las que impulsan su aprovechamiento”.