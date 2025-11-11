El Supremo lo confirma: el tiempo de desayuno y los 15 minutos de cortesía para fichar cuentan como jornada laboral

En España, la puntualidad siempre ha sido más una sugerencia que una obligación.Llegar cinco minutos tarde no cuenta como un retraso y decir que estás de camino cuando no has salido ni de la cama es algo más que habitual. El trabajo, sin embargo, va por otro lado. Aunque haya algunos minutos de cortesía, algunas empresas son y estrictas con la puntualidad, y hay quienes se preguntan cómo funciona esta regulación a nivel legal. ¿Qué establece la ley sobre la puntualidad y los minutos de cortesía?

El Supremo parece haber resuelto una duda que todos los españoles se han hecho alguna vez. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado en una sentencia que el tiempo del desayuno, así como el de fichar la llegada deben considerarse como parte de la jornada laboral. El tiempo exacto de cortesía para llegar al puesto de trabajo es de 15 minutos.

Esta sentencia pone fin a la duda eterna sobre si el tiempo para descansar debe contarse aparte de la jornada laboral o no. Esta norma se aplica a todos los empleados que tengan un control rígido de horario y no sean empleados con categoría de jefe o algo del estilo.

Si llegas 15 minutos tarde, el fichaje es puntual

La resolución ha surgido a raíz de una polémica en una famosa empresa por un fallo de la Audiencia Nacional en octubre de 2020. A raíz de esa sentencia, el Supremo recomendó que cada empresa tenga su propia guía para que los empleados sepan qué pautas deben seguir y cómo activar cada una de las funciones de las que tienen derecho.

En el escrito, la institución aclara que, si llegas 15 minutos tarde al trabajo, tu fichaje se habrá realizado correctamente.

¿Cómo funciona el tiempo de descanso en el trabajo?

El descanso es fundamental en cualquier trabajo. Las largas jornadas laborales sin descanso son muy perjudiciales para el rendimiento y la salud. Por este motivo, durante la jornada laboral, el trabajador tiene que disponer de al menos unos minutos de descanso.

El Estatuto de los Trabajadores establece lo siguiente: