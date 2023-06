Terremoto en las "telecos": Amazon estudia ofrecer servicios de telefonía a bajo coste o gratis

Las principales empresas de telecomunicaciones estadounidenses sufrían fuertes caídas este viernes en la cotización de sus acciones ante las informaciones que apuntan a que Amazon ha mantenido conversaciones con operadores inalámbricos de cara a la posibilidad de ofrecer un servicio de telefonía móvil de bajo coste o gratuito en Estados Unidos los suscriptores de "Prime".

Según indicaron a Bloomberg fuentes conocedoras de la situación no identificadas, la compañía está negociando con Verizon Communications, T-Mobile US y Dish Network con el fin de obtener los precios mayoristas más bajos posibles y poder así ofrecer a los miembros de Prime planes de telefonía móvil baratos, o incluso gratuitos, para reforzar la lealtad entre sus clientes que más gastan. Estas conversaciones habrían durado entre seis y ocho semanas y eventualmente habrían incluido también a AT&T, aunque una de las fuentes señaló que el plan puede tardar varios meses más en lanzarse e incluso todavía podría descartarse. "Siempre estamos explorando agregar aún más beneficios para los miembros Prime, pero no tenemos planes para agregar servicios de telefonía móvil en este momento", dijo la portavoz de Amazon, Maggie Sivon, en un comunicado.

La semana pasada, "The Wall Street Journal" informó de que Dish Networks, que ya es cliente de la plataforma en computación en la nube, mantenía negociaciones para vender planes inalámbricos a través de Amazon.

En la sesión de este viernes, las acciones de Dish registraban una subida de más del 22%, mientras que los títulos de Verizon y AT&T perdían más de un 5% y los de T-Mobile US se dejaban más de un 9%. De su lado, las acciones de Amazon se revalorizaban más de un 1,6%.

Los suscriptores de Amazon Prime en EE UU pagan 139 dólares (130 euros) al año por servicios como la entrega rápida y gratuita, video en "streaming" y acceso a millones de canciones del catálogo ofrecido por la plataforma. Según Consumer Intelligence Research Partners, alrededor de 167 millones de compradores de Amazon eran miembros de Prime en marzo, sin cambios respecto al año anterior. Sin embargo, Bloomberg señala que Amazon se enfrenta a la competencia que plantea un servicio semejante del gigante estadounidense de la distribución minorista Walmart, que por 98 dólares (91 euros) anuales plantea Walmart+ como una alternativa de menor coste que ofrece muchas de las mismas ventajas que Prime y la entrega gratuita de comestibles en pedidos de al menos 35 dólares. En este sentido, si bien un acuerdo con Amazon podría suponer un impulso a los ingresos mayoristas del sector y una forma de atraer más tráfico a las redes 5G recientemente expandidas, la entrada del gigante del comercio electrónico también podría ser perjudicial si Prime Wireless se vuelve popular y comienza a reducir la base de clientes de los grandes operadores con un precio muy por debajo del mercado.

Por su parte, al asociarse con una operadora como Verizon o Dish, Amazon funcionaría esencialmente como un operador de red virtual móvil (OMV) y, en lugar de poseer su propia red inalámbrica y asumir sus costes, compraría datos de un gran operador para revenderlos a los consumidores.