Toni Ruiz, CEO de Mango, recibe el Premio Forbes "Best Vision of the Future 2025"

El consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ha sido galardonado con el premio "Best Vision of the Future 2025" otorgado por Forbes España en una ceremonia celebrada en Davos (Suiza) durante el Foro Económico Mundial. De esta forma, se reconoció el liderazgo de Ruiz al frente la compañía y su capacidad para impulsar transformaciones estratégicas en su sector.

Mango ha destacado que, desde su incorporación en 2015, Ruiz "ha liderado la transformación de la compañía". Ese mismo año el gigante de la moda se encontraba con resultados negativos y unos altos niveles de endeudamiento. Ruiz llegó como director financiero, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como director general de la empresa, en 2018, y en marzo de 2020, fue ascendido a consejero delegado de Mango. Tras años de pérdidas, la compañía resurgió de sus cenizas en 2019, volviendo a resultados positivos al obtener un beneficio neto de 21 millones de euros y dejando así las nubes negras atrás.

Además, en 2023, Mango cerró con los mejores resultados de su historia, puesto que la facturación alcanzó los 3.100 millones de euros. Ruiz espera que para 2026 la facturación se incremente a más de 4.000 millones y, para lograrlo, reforzarán su propuesta de valor diferencial y consolidarán su modelo de negocio con "un fuerte impulso de la expansión.

"Ruiz ha logrado convertir a Mango en una empresa que crece por encima del mercado y con una posición financiera ideal para seguir creciendo en el futuro", explica la propia compañía.

Tras acumular años de experiencia en la multinacional Leroy Merlin, la llegada de Toni Ruiz supuso para Mango la definición de "ambiciosas prioridades estratégicas, la institucionalización de procesos y métodos internos". También ha conllevado el asentamiento de su gobernanza con la creación en marzo de 2024 del primer consejo de administración.

Asimismo, bajo el liderazgo de Toni Ruiz, Mango ha logrado diferenciarse de sus competidores gracias a una propuesta "de valor diferencial" y un modelo de negocio "que pone al cliente en el centro", señalan. Su pasión por las tiendas ha hecho que Mango sea la empresa de moda del mundo que más tiendas ha abierto desde 2018, tan sólo en 2024 se realizaron más de 300 aperturas.

"Este reconocimiento llega en un momento especial y emotivo, tan solo un mes después del fallecimiento de Isak Andic. Isak ha sido, y sigue siendo, el alma de Mango: la persona que nos ha inspirado, guiado y transmitido una cultura única que nos define. Hoy, todo lo que somos se lo debemos a él. Estamos en el mejor momento de la historia de Mango. Somos uno de los principales grupos de moda a nivel global, con enormes oportunidades y retos por delante", concluyó Ruiz.