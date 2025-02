Trabajar de camarero a "jornada parcial" 42 horas a la semana con un "sueldazo" de "entre 600 y 900 euros"

Más de 1,4 millones. Este fue el número medio de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en restauración en 2024, lo que supone un aumento cercano a 44.000 afiliados respecto al ejercicio previo, según los datos de afiliación del Ministerio de Trabajo. Aunque esta rama de actividad aúna a una gran cantidad de profesionales, cada vez son menos los que quieren trabajar como camarero por las pésimas condiciones laborales de los puestos que ofertan la mayoría de empresas; y que agudizan el problema latente que tiene este sector para encontrar personal.

Horarios y jornadas interminables o salarios bajos que no llegan ni al mínimo establecido por ley son lo que ofrecen la mayoría de las vacantes que se publican en los portales de empleo. Por ello, la popular cuenta de X (antes Twitter) SoyCamarero ha vuelto al ataque y ha denunciado una nueva oferta de trabajo en hostelería en Almería: "Sueldazo".

La oferta en cuestión ofrece un trabajo a jornada "parcial" de camarero en una cafetería en Almería por un salario de entre 600 y 900 euros mensuales. "Estamos buscando una persona con don de gentes, ganas de trabajar en equipo y responsable", explica el anuncio. El trabajo sería en turno de noche de 21:00 a 04:00 de la mañana de martes a domingo. De esta forma, quién decida aceptar este puesto trabajaría siete horas al día toda la semana –a excepción de los lunes–, es decir, 42 horas semanales por un sueldo máximo de 900 euros, a pesar de que se trate de una "jornada parcial". Esta cifra se sitúa muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este año se establece en los 1.134 euros brutos al mes distribuidos en 14 pagas, algo que es ilegal.

Asimismo, "la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual", tal y como establece el artículo 34.1 del Estatuto de Trabajadores. Asimismo, la vigente normativa señala que "el número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año". No obstante, en esta oferta de empleo se plantea que el camarero realice 42 horas a la semana, 40 horas ordinarias y 2 extras cada semana, por lo que antes de acabar el año ya habría hecho las horas extraordinarias máximas que se permiten anualmente.

"A 7 horas al día, le llama jornada parcial. ¿Cómo será la jornada completa?", "¿Desde cuándo 42 horas semanales son jornada parcial?", "Lo que es parcial ahí es el sueldo, no la jornada", "Tengo una cafetería, y eso, simplemente no es legal"; "De 21:00 a 04:00 por 600 o 900 euros es una explotación en toda regla" o "Me pregunto si la inspección de trabajo está al tanto de estas ofertas", son algunas de las muchas críticas que ha recibido esta oferta de empleo por parte de los usuarios de la red social.