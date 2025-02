Llega la reducción de la jornada laboral: Yolanda Díaz presenta el derecho a trabajar media hora menos al día

Será el martes, 4 de febrero, cuando la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana sin reducción salarial se materialice en España tras meses de arduas negociaciones entre Yolanda Díaz con su compañero Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, al que hace solo unas semanas llegó a tachar de "mala persona".

La ministra de Trabajo y Economía Social será la maestra de ceremonias en la habitual rueda de prensa que se celebrará mañana tras el Consejo de Ministros. Y el motivo no es otro que la aprobación de dos de sus medidas estrellas: la reducción de la jornada laboral para todos los trabajadores y la subida del Salario Mínimo Interprofesional en 50 euros más al mes.

Por un lado, el hecho de trabajar media hora menos al día, lo que modificará la jornada de trabajo ordinaria de 40 horas a la semana, tal y como establece en el artículo 34.1. del Estatuto de los Trabajadores. Por otra, el incremento del Salario Mínimo, por lo que el SMI quedará fijado en 1.183 euros brutos al mes repartido en 14 pagas.

¿Cómo será la jornada laboral en 2025?

El Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo han llegado a un acuerdo para tramitar por la vía de urgencia la medida. Ahora bien, el hecho de que mañana martes se apruebe en Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial no conlleva su puesta en vigor inminente. En resumidas cuentas,

Para que la reforma salga adelante, el Ejecutivo español debe conseguir la mayoría de los votos en el Congreso de los Diputados, algo que a día de hoy parece complicado, más aún después de lo vivido con el ya famoso decreto Ómnibus.

De llegar a salir adelante, incluso el trámite de urgencia no garantiza que su implantación definitiva sea inminente, tal y como ha reconocido la también vicepresidenta segunda del Gobierno. Eso sí, la medida podría cumplir con los plazos y, si consigue el visto bueno del Congreso de los Diputados, podría aplicarse antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como se comprometieron PSOE y Sumar en el acuerdo de coalición.

El derecho a la desconexión digital y la nueva forma de control horario

Al texto de la reducción de la jornada laboral también le acompañan una serie de derechos que tienen que ver directamente con las condiciones laborales de los trabajadores. La norma incluye el derecho a la desconexión digital, el cual será "irrenunciable" para todos los empleados. Tras el acuerdo alcanzado entre sindicatos y Gobierno, la empresa no podrá comunicarse con el trabajador fuera de sus horas de trabajo. Además, el asalariado tendrá derecho a no estar localizable y no recibir llamadas o mensajes de la empresa.

Otra de las ideas del Ministerio de Trabajo es la de eliminar el registro horario en papel, obligando a que los trabajadores lo hagan de manera digital, para tener un mayor control de las horas de jornada de cada empleado. Según el borrador presentado, todas las compañías, sin importar su tamaño, estarán obligadas a adoptar un sistema digital de registro horario accesible tanto para los empleados como para la Inspección de Trabajo y los sindicatos, permitiendo así una supervisión remota y en tiempo real.

Para ello, los empleados ficharán de forma personal y directa al inicio y finalización de cada jornada y registrarán todas las interrupciones de la misma que afecten a su cómputo, identificando además si las horas realizadas son ordinarias, extraordinarias o complementarias.