Inspectores de Hacienda: "La financiación singular rompe la caja, abre espacios al fraude y dinamita los pilares del sistema"

La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, ha reconocido que los altos funcionarios de la Agencia Tributaria se mantienen en "alerta máxima", dado que se viven "tiempos más que complejos ante los pasos hacia adelante que se están dando en torno a la financiación singular para Cataluña". Así lo ha trasladado en su discurso de apertura del XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que reúne a más de 650 inspectores en Salamanca.

"Vivimos en tiempos más que complejos porque no se trata solo de un anuncio político, sino que se están dando pasos adelante" para la creación de la Hacienda catalana, por lo que ha abogado por "proteger la integridad del sistema tributario" para así "cuidar los recursos" que permiten sufragar la educación, la salud o la cohesión social. La presidenta ha confiado en que el congreso contribuya a "arrojar luz sobre algunas sombras que traemos aquí al debate". También han expresado su preocupación por la situación laboral de los trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña ante el temor de que pudieran ser traspasados a la administración tributaria catalana que, denuncian, no cuenta en este momento con medios para asumir la gestión de los tributos.

Por su parte, la presidenta de la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), Ana Ercoreca, ha aprovechado para denunciar esta transferencia de competencias, que "va a romper con el principio de igualdad y eficacia. No hay nada singular en un sistema que quiere romper la igualdad de los españoles", ha resumido, al tiempo que ha negado que se pueda justificar en la cercanía a los ciudadanos porque "la Administración pública está descentralizada y se ejerce por funcionarios independientes".

También el alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García, se ha mostrado alarmado por "los modelos de financiación singular" que, en su opinión, "lejos de reforzar la equidad, fragmentan la Agencia Tributaria, rompen la caja y dificultan la coordinación. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha sido muy clara respecto a que esta deriva dinamita los pilares del sistema y hace imposible su aplicación con perjuicios directos para la lucha contra el fraude y para la igualdad".