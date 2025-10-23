Donald Trump se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, el 30 de octubre en Corea del Sur

La Casa Blanca ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea el Sur el próximo 30 de octubre para limar asperezas en el marco de la guerra económica declarada por el mandatario norteamericano. "El jueves por la mañana, hora local, Trump participará en una reunión bilateral con Xi de la República Popular China antes de partir hacia Washington", ha informado este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa, según recoge Europa Press.

El encuentro, que será el primer cara a cara entre los líderes desde que Trump asumió el cargo el pasado mes de enero, se producirá en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Ambos han mantenido al menos tres conversaciones telefónicas este año, la más reciente en septiembre. La última vez que se reunieron en persona fue en 2019 durante el primer mandato del magnate republicano, según ha recogido Bloomberg.