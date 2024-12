¿Vas a salir de fiesta en Nochevieja? Revisa tu entrada antes de hacerlo

Ya no hay preparativos que valgan, la Nochevieja está aquí y con ella las celebraciones de Año Nuevo. Si por algo se caracteriza esta noche es por los cotillones y las fiestas hasta altas horas de la madrugada, aunque debemos actuar con cierta prudencia, siempre dentro de la diversión, para evitar cualquier mal mayor.

Para unos es la última fiesta del año, mientras que para otros es la primera, el caso es que todos quieren salir en Nochevieja. Los hay precavidos que compran la entrada con antelación y otros que se deciden en el último momento, siendo estos últimos los consumidores más vulnerables ya que pueden caer víctimas de un engaño o estafa por las prisas y la euforia de la celebración.

Por esta razón, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerdan que compremos la entrada siempre directamente a la empresa que organice la fiesta evitando las páginas de reventa. La entrada oficial debe incluir información básica como el Código de Identificación Fiscal (CIF), el domicilio social y los datos de contacto, ya que así podremos comunicarnos más fácilmente con los organizadores en caso de que hubiera algún problema y tuviéramos que solicitar la devolución del dinero. En otros casos, por ejemplo, si hubiera cambios en las condiciones de contratación por restricción de horario, podríamos reclamar a la Dirección General de Consumo, aunque si hay sospecha de estafa por entradas falsas o se supera el aforo, podemos acudir directamente a la policía, siempre guardando la entrada.

Del mismo modo, y normalmente antes de comprar la entrada, debemos asegurarnos que el evento cuenta con la necesaria autorización municipal para celebrarse, además de comprobar si cuenta con seguridad privada o un seguro que cubra las pérdidas o robos de objetos en el guardarropa, un problema muy habitual durante este tipo de celebraciones.

Seguridad, alcohol y pirotecnia, cóctel explosivo

Ser precavido en Nochevieja es una tarea que no termina en ningún momento, ni antes de comprar la entrada ni durante la celebración. Al llegar al local o plaza del evento lo primero que debemos hacer es localizar las salidas de emergencia y los recorridos de evacuación visibles, ya que ante una aglomeración podría ahorrarnos unos segundos muy valiosos si somos previsores.

El peligro se intensifica todavía más con el alcohol, que inhibe cualquier sensación de peligro y hace que bajemos la guardia. Además de lo que pueda suceder durante la fiesta (reyertas, peleas, etc.), lo más aconsejable es utilizar el transporte público si hemos consumido alcohol. Otra alternativa es compartir coche con una persona que no tenga pensado beber esa noche, cualquier cosa con tal de no incrementar la lista de fallecidos en las carreterasdurante estas celebraciones.

Por último, pero no menos importante, hay que tener especial cuidado con la pirotecnia. En muchos cotillones se utilizan petardos para celebrar la entrada del nuevo año, aunque no siempre sale bien. Solo en España cada año se producen 1.700 accidentes relacionados con el uso de artefactos explosivos y pirotécnicos, pues pueden provocar incendios o incluso quemaduras graves si caen sobre alguien, por lo que hay que extremar la precaución al usarlos, o directamente obviar su utilización.