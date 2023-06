Los VTC acusan al Gobierno de ignorar al TJUE y el taxi amenaza con más manifestaciones si no se ataja la avalancha de licencias

La tensión entre el sector del taxi y el de los VTC sube de tono tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara ilegal la ratio 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 de taxi) en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Ambos bandos dirigen sus críticas contra el Gobierno, pero por motivos opuestos. Por un lado, las patronales Feneval VTC y Unauto VTC acusan al Ejecutivo de "desoír" a Europa y reunirse con el sector del taxi "a sus espaldas", después de que el Ministerio de Transportes (Mitma) se esté citando con la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) y Élite Taxi para alcanzar una regulación de los VTC ante sus amenazas de recrudecer las manifestaciones por la avalancha de solicitudes de autorizaciones de VTC para operar con plataformas como Uber y Cabify. Por su parte, el sector del taxi denuncia que ni este ni anteriores gobiernos han tomado "las medidas necesarias para dotar de seguridad jurídica a un sector del que dependen más de 70.000 familias de autónomos y hasta 30.000 trabajadores asalariados, y que se está viendo vapuleado de forma creciente, año tras año", critica Julio Sanz, presidente de Antaxi.

Las patronales de VTCdenuncian que el Gobierno haya atendido la petición del sector del taxi para reunirse y no la llamada del sector de los VTC ni del Comité Nacional de Transporte por Carretera. Asimismo, critican que el Ejecutivo se haya comprometido con el sector del taxi a regular y dar respuesta a sus reivindicaciones, sin respetar la reciente sentencia del TJUE. "Ante la enésima amenaza del sector del taxi de bloquear el país, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está desoyendo expresamente la sentencia del TJUE que establece muy claramente que los tiempos de las regulaciones para proteger al taxi se han terminado", lamenta el vicepresidente de Feneval, sección VTC, Ignacio Manzano. "Estamos sorprendidos ante el trato que está recibiendo el sector de la VTC por parte del Ministerio, ya que lo habitual es negociar con los representantes en el comité del sector afectado por la regulación que se esté discutiendo, cosa que no está ocurriendo. Es indignante que precisamente los directamente afectados se vean excluidos de las conversaciones", añade José Manuel Berza, portavoz de la sección VTC de Unauto.

Ambas patronales recuerdan en un comunicado conjunto que la sentencia del TJUE deja claro que que la protección del interés económico del taxi no es una razón imperiosa de interés general que permita limitar la actividad de las VTC. Por tanto, anunciar regulaciones para, como se ha anunciado desde el Mitma, "garantizar un equilibrio entre las licencias de taxi existentes y las de VTC resultaría directamente contrario a lo que señala el TJUE y, por tanto, ilegal".

En el lado contrario de la moneda, Antaxi y Élite Taxi han avisado de que habrá movilizaciones en toda España si la reunión con el Ministerio de Transportes del próximo martes 20 de junio se salda sin acuerdo sobre la regulación de las licencias VTC para atajar la solicitud de miles de autorizaciones derivada de la sentencia del TJUE. En concreto, Antaxi tiene conocimiento de la solicitud de más de 130.000 autorizaciones de VTC en España y, desde la pasada semana, "el número no deja de crecer", advirtió en un comunicado.

Según Antaxi, "la posible evolución jurisdiccional, tras la sentencia del TJUE, agravada por la inacción del Gobierno, puede suponer la revisión de una auténtica riada de autorizaciones VTC que estarían habilitadas para realizar servicios urbanos". La patronal responsabiliza de esta situación al Ejecutivo "por el diseño de normas pasadas y que resulta inasumible para las ciudades y por supuesto para el colectivo del taxi". No obstante, Élite Taxi mostró su satisfacción y ve una vía de regulación por el hecho de que el tribunal europeo avalara que en el área metropolitana de Barcelona los ayuntamientos puedan restringir el número de licencias de VTC por razones de congestión del tráfico, medioambientales, de ocupación del espacio público y de seguridad vial.

Antaxi ya ha anunciado que se manifestará el próximo 22 de junio ante la sede del Ministerio de Trasportes si no se ejecutan medidas efectivas que frenen la irrupción masiva de VTC que se va a ver en España en los próximos meses. Por su parte, el presidente de Élite Taxi, Tito Álvarez, también advirtió de una escalada de manifestaciones tras la movilización del taxi en el centro de Barcelona que se produjo el miércoles con la participación de 1.800 vehículos, según los organizadores, mientras los datos de la Guardia Urbana de Barcelona situaron esta cifra en 500. "Me llegan señales de todas las grandes ciudades de que si el martes que viene no salimos con un acuerdo con el Ministerio de Transportes, va a haber movilizaciones en todo el Estado y serán movilizaciones masivas: en el aeropuerto, dentro de las ciudades, en estaciones y donde haga falta", advirtió Álvarez.