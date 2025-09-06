El submarino: El arcoíris de Colau

No, no se trata tan solo de que, con los colores de la bandera LGBTIQ+, anda luciendo la kufiya palestina con la que ha posado en su aventura naval la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, sino, en general, de un estado de ánimo que pesa sobre otro de los nombres que venía a regenerar la vida política hasta que le echaron sifón al vino. El caso es que Colau, aparte de su gira mediática con la excusa de Gaza, flotilla incluida en la que también se ha mojado el inquietante Óscar Camps (Open Arms) –que tan buena entrada tuvo en el Consistorio barcelonés durante su etapa como alcaldesa, medallas incluidas–, vive días de almíbar tras haber sido fichada por TV-3 como colaboradora.