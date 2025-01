El submarino: Gustrán, crítica del PSOE

La designación de Carmina Gustrán, discípula del historiador filosocialista Julián Casanova, como comisionada para el aniversario de la muerte de Franco también tiene «contentos» a ciertos sectores socialistas. Y aunque en público se cierren filas por aquello de que quien se mueve no sale en la foto, en privado hay quienes se preguntan si no había mejor candidata que una mujer que se ha dedicado, en algunas de sus obras, a poner verde al PSOE por haber «ocultado», según su opinión, el franquismo en los años 80 y 90. Claro que no faltan los que le quitan hierro argumentado que era «otro» PSOE y no el de Sánchez.