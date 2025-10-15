Acceso

El submarino: "Jóvenes vascos"

VITORIA, 12/10/2025.- Destrozos tras los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de Falange Española con el lanzamiento de todo tipo de objetos, este domingo. Siete personas han sido detenidas. EFE/Adrian Ruiz Hierro
Siete detenidos en disturbios en Vitoria con motivo de un acto de FalangeADRIAN RUIZ HIERROAgencia EFE
En su afán por granjearse el favor de toda la extrema izquierda, patria o extranjera, el empresario y gurú morado Pablo Iglesias sigue demostrando que lo mismo que le crispaba hace una década -cuando andaba en su ‘prime’, como dicen ahora, antes de quebrar el capital político de Podemos y convertir el partido en una secta familiar- ahora vuelve a emocionarle. Y es que la calificación de “jóvenes vascos” a la tropa violenta de ‘antifascistas’ abertzales que se enfrentó a la Ertzaintza en Vitoria e intentó romper una concentración autorizada lo dice todo. Al fin y al cabo, siempre le gustaron las ‘herriko tabernas’, aunque pusiera el grito en el cielo cuando se divulgó cómo ejercía de contacto de Herrira, la plataforma a favor de presos de ETA, en Madrid.

