El submarino: "Jóvenes vascos"

En su afán por granjearse el favor de toda la extrema izquierda, patria o extranjera, el empresario y gurú morado Pablo Iglesias sigue demostrando que lo mismo que le crispaba hace una década -cuando andaba en su ‘prime’, como dicen ahora, antes de quebrar el capital político de Podemos y convertir el partido en una secta familiar- ahora vuelve a emocionarle. Y es que la calificación de “jóvenes vascos” a la tropa violenta de ‘antifascistas’ abertzales que se enfrentó a la Ertzaintza en Vitoria e intentó romper una concentración autorizada lo dice todo. Al fin y al cabo, siempre le gustaron las ‘herriko tabernas’, aunque pusiera el grito en el cielo cuando se divulgó cómo ejercía de contacto de Herrira, la plataforma a favor de presos de ETA, en Madrid.