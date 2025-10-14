Última hora de la DANA Alice en España hoy, en directo: la AEMET mantiene la alerta naranja en Baleares

Las intensas lluvias que han afectado a gran parte del país en los últimos días comienzan a remitir, aunque cuatro comunidades autónomas se mantienen en alerta, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares continúan bajo aviso, siendo especialmente significativa la situación en Baleares, donde rige un aviso naranja (riesgo importante) por precipitaciones que podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.

En el archipiélago balear, las islas de Mallorca y Menorca están en alerta naranja por fuertes tormentas y lluvias intensas, mientras que en Ibiza y Formentera se ha activado el aviso amarillo (riesgo) por acumulaciones de hasta 20 litros en una hora.

En el noreste peninsular, la provincia de Huesca (Aragón) mantiene el aviso amarillo por lluvias de 20 litros en una hora. En Cataluña, las provincias de Barcelona, Lleida y Tarragona también están en aviso amarillo por acumulaciones similares.

En la Comunidad Valenciana, las lluvias comienzan a dar tregua, aunque la provincia de Castellón sigue en nivel amarillo por precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por hora o 80 litros en 12 horas.

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: alerta naranja en Baleares