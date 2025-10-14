El precio de los nuevos escudos balísticos de la Guardia Civil

La Guardia Civil busca incorporar a sus agentes un nuevo escudo balístico para que puedan enfrentarse con las máximas garantías a los episodios más arriesgados. El Ministerio del Interior ha sacado a licitación la compra de este material, que se busca adquirir en un lote por un valor aproximado de 380.000 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El objetivo de este suministro es que la Guardia Civil pueda cumplir con el mantenimiento del orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger el libre ejercicio de sus derechos, contemplado en el programa de gasto de seguridad ciudadana. "Se debe dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios técnicos, materiales y de las infraestructuras idóneas, que permitan el desempeño de sus funciones sin riesgo para su integridad, salvaguardando la seguridad de los ciudadanos", refiere.

Entre dicho material se encuentran los escudos balísticos, necesarios para afrontar situaciones complejas y de alto riesgo, dado que consiguen desviar o detener los posibles impactos recibidos en los diferentes servicios e intervenciones que se llevan a cabo. "Con estos escudos se dispone de un medio de autoprotección muy eficaz dando lugar a mayores garantías de éxito y seguridad tanto para los agentes como para el resto de personas implicadas", defiende el informe que justifica el gasto público.

El precio de los escudos balísticos

La intención del Ministerio del Interior es que el material se proporcione en 2026 y 2027. La cifra de escudos que se suministrarán en esos periodos será la misma: un mínimo de unidades de medio centenar. Según la experiencia del Jefe del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial el coste del mismo sería de 380.000 euros con un beneficio industrial de 19.000 euros.

MURCIA.-Amplio despliegue de la Guardia Civil en Torre Pachecho (Murcia) para contener los disturbios Europa Press

El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 10 de noviembre y el precio medio de cada uno de los escudos balísticos rondará los 3.800 euros, según la estimación proporcionada por la Guardia Civil. El destino de este equipamiento será para los equipos antidisturbios que tiene el Instituto Armado en las diferentes provincias de la geografía española.