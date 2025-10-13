Marruecos montará los motores de los aviones Airbus A320 Neo en una nueva planta

Safran apuesta por Marruecos para su nueva fábrica de motores de aviación y hoy se ha dado el pistoletazo de salida a las obras de la nueva planta en Nouacer. El acto ha contado con la presencia del rey Mohamed VI. Incluirá una planta de ensamblaje y pruebas de motores y otra dedicada a las actividades de mantenimiento y reparación de motores de aviación LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion) de nueva generación.

El ministro de Industria y Comercio, Ryad Mezzour, pronunció un discurso en el que recordó que el Grupo Safran, socio histórico de Rabat desde hace 25 años, ha renovado su confianza en la plataforma marroquí, mediante la implantación de un complejo integrado de talla mundial para el montaje, prueba, mantenimiento y reparación de motores de aeronaves. Tiene una capacidad de mantenimiento de 150 motores al año y permitirá la creación de 600 empleos directos de aquí a 2030. La planta de ensamblaje fabricará los motores de los aviones Airbus A320 Neo.