El submarino: El portavoz

En medios gubernamentales y entre los que cubren la información del Ejecutivo hay quienes le han colgado al ministro de Transportes, Óscar Puente, el apodo de «El portavoz» después de que, por una razón o por otra, con polémica o sin ella, se haya convertido en la voz más autorizada del Gobierno a la hora de trasladar mensajes. Se vio, por ejemplo, el pasado 12 de octubre, cuando el titular de Transportes se encargó de defender el fuerte tras la escapada del presidente, Pedro Sánchez, ante los tradicionales corrillos en la recepción del Palacio Real.