El submarino: Los riesgos del «Caso Sauna»

En los últimos tiempos, y a raíz del estallido del caso de la «fontanería» del PSOE, se han detectado ciertos intentos por ligar al anterior Ejecutivo con un presunto «espionaje» al conglomerado de saunas del suegro del presidente del Gobierno. Una línea argumental que sólo han «comprado» sectores muy minoritarios y que, según parece, podría capotar por no haber tenido en cuenta otra cuestión: que los mencionados locales podrían haber sido sometidos a escrutinio por parte de sectores socialistas interesados en acabar en su momento con Pedro Sánchez. Algunos de los cuales, por cierto, ahora mantendrían posiciones de altura en su aparato gubernamental.