El submarino: Un viaje, un síntoma

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) en la sede del PSOE en la calle Ferraz, a 9 de octubre de 2025, en Madrid (España). 09 OCTUBRE 2025 Mateo Lanzuela / Europa Press 09/10/2025
Pedro SánchezMateo LanzuelaEuropa Press
Editorial
La presencia de Pedro Sánchez el próximo lunes en Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás ha despertado el morbo. Y es que el Ejecutivo no atraviesa su mejor momento con una de las partes, la israelí, y con el muñidor del alto el fuego, el presidente estadounidense Donald Trump. En diferentes ámbitos se reconoce que hay verdadera curiosidad por ver cómo se desarrolla la jornada y qué puede salir de ahí en lo que a Sánchez corresponde.

