Conmoción en el Vaticano: un hombre se sube al altar de la Basílica de San Pedro y se pone a orinar

Un grave incidente tuvo lugar en la mañana del viernes en la Basílica de San Pedro del Vaticano, cuando un hombre logró burlar las medidas de seguridad, subió al altar papal, llamado también Altar de la Confesión, a pocos metros del baldaquino barroco de Bernini. La escena, captada por testigos y difundida por el medio italiano Il Tempo, provocó una profunda conmoción entre los presentes y ha reabierto el debate sobre la seguridad en uno de los templos religiosos más visitados del mundo.

Según la reconstrucción de los hechos, el individuo accedió al altar tras superar los controles habituales y, una vez allí, adoptó una actitud desafiante antes de realizar el acto. Los agentes de la gendarmería vaticana, que se encontraban de paisano en el interior de la basílica, intervinieron de inmediato, redujeron al hombre y lo condujeron fuera del recinto sin que se produjeran más incidentes.

El comportamiento del individuo fue calificado por los testigos como una falta de respeto evidente hacia el espacio sagrado, lo que generó un ambiente de asombro e incredulidad entre los visitantes. Muchos de ellos grabaron la escena con sus teléfonos móviles, y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios italianos.

Este episodio no constituye un hecho aislado. Meses atrás se produjo un incidente similar en el mismo altar, cuando otra persona, en aquella ocasión de nacionalidad rumana, logró acceder al espacio litúrgico y provocó daños en varios candelabros, lo que ya había generado preocupación por la eficacia de los protocolos de seguridad en un lugar que recibe miles de visitantes cada día.

Aunque no se han difundido detalles oficiales sobre la identidad del autor del acto, sus motivaciones o las consecuencias legales que podría enfrentar, medios italianos señalan que el suceso habría sido comunicado directamente a las máximas autoridades vaticanas. De momento, la Santa Sede mantiene el silencio sobre lo ocurrido y no ha emitido ningún comunicado público.