TOP FORMACIÓN

En los últimos años el mundo laboral ha cambiado mucho. A la hora de crecer en este entorno ya no es importante sólo la experiencia, sino también la formación y la proactividad. Un buen currículum no está compuesto sólo de una lista de puestos de trabajo, sino de todo lo que nos diferencie de otros candidatos. Es por eso que la formación se ha vuelto tan importante.

Paralelamente, hay profesionales que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. La época en que la formación era presencial y repetitiva ha pasado. Los avances tecnológicos y de conciencia nos llevan a otro tipo de preparación.

Pensando en el futuro laboral de todos hemos elaborado esta guía. Seas una empresa buscando mejorar el perfil profesional de sus trabajadores o una persona queriendo crecer y buscar nuevas oportunidades, aquí tienes lo que estabas buscando.

Para empezar, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la gente de Ceasfor, una escuela superior de adultos cuya especialidad es la preparación de oposiciones.

CEASFOR

¿Cuál es vuestro origen? Háblanos de vosotros.

Ceasfor se fundó en 1999. Comenzamos la formación presencial en la provincia de Tarragona y nos expandimos rápidamente a Barcelona y Girona. Gracias a los resultados obtenidos durante 7 años, decidimos emprender la formación online ofreciendo la misma personalización que había funcionado tan bien. Hoy en día contamos con más de 6.000 alumnos activos a nivel nacional.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Nuestra especialidad es la preparación de oposiciones. También ofrecemos cursos de preparación para pruebas de acceso y formación profesional, entre otros.

Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a vosotros.

Al tratarse de una escuela superior de adultos suelen recurrir a Ceasfor personas mayores de edad que desean dar un salto en su vida profesional. Lo más demandado son cursos para oposiciones de fuerzas de seguridad, en las que tenemos un porcentaje de aprobados del 80%.

¿Qué es lo que os diferencia de otras empresas y profesionales del sector?

Principalmente nuestra formación personalizada y de calidad. Contamos con profesionales del sector altamente cualificados. Preparamos todas y cada una de las pruebas de las convocatorias de cada comunidad con temarios actualizados, preparación psicoprofesional, test y simulacros de examen y simulacros de entrevista personal para que el alumno vaya 100% preparado y pueda superar todas las pruebas de la convocatoria. En Ceasfor, el éxito del alumno también es el nuestro.

www.ceasfor.com

info@ceasfor.com Telf: 977 24 83 19

Cumlaude lleva más de 25 años ofreciendo contenidos y recursos formativos para empresas, ya sea a través de una plataforma de elearning, en papel u online.

CONTENIDOS CUMLAUDE

Contenidos Cumlaude es una distribuidora de Soluciones elearning para empresas de formación. Distribuimos tanto contenidos online y en papel como plataformas elearning. Nuestra larga trayectoria en el sector de la formación de más de 25 años nos permite comprender de primera mano las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro principal objetivo es ofrecer todos los recursos que una empresa necesita para poder impartir cualquier tipo de formación adaptándonos a las necesidades de cada una de ellas. Nuestro compromiso es estar al lado de cada cliente en el desarrollo de sus actividades formativas ofreciéndole todo él asesoramiento y soporte que necesite.

Ofrecemos tanto plataformas personalizadas y adaptadas a cada cliente como el mayor catálogo de contenidos de los principales proveedores elearning, diseñados para que el alumno aprenda de una forma sencilla mediante contenidos multimedia. Hay más de 10.000 contenidos SCORM de distintas áreas.

La plataforma que ofrecemos con la imagen corporativa del cliente es intuitiva, flexible Y adaptada 100% a FUNDAE Y SEPE, que es algo importante para muchos clientes.

Nuestros últimos productos añadidos han sido dos. Por un lado, la puesta a disposición de nuestros clientes de su propia Escuela de Negocios automatizada. Y por otro lado, la tarifa más competitiva del sector, una tarifa plana con los 500 cursos más solicitados.

Uno de nuestros objetivos ha sido siempre contar con los mejores proveedores del mercado. Proporcionamos herramientas gratuitas para comercializar sus productos, mejorar sus ventas, clases de marketing y ventas sin coste alguno, para ayudar a todos aquellos que se inician en el sector, así como videoconferencias enfocadas a generar oportunidades de negocio. Nuestros precios y tarifas sin duda también nos diferencian positivamente, somos el proveedor con los precios y condiciones más competitivas. Cuanto más éxito tengan nuestros clientes, mayor será también el de Cumlaude.

contenidoscumlaude.com

info@contenidoscumlaude.com

Telf: +34 952 00 71 81

También pudimos charlar con la gente de Factoría 5 Training Hub, quienes ofrecen formación en distintas tecnologías digitales.

FACTORÍA 5 TRAINING HUB

¿Cuál es vuestro origen?

Factoría 5 Training Hub es un centro de aprendizaje de tecnologías aplicadas en arquitectura, ingeniería y diseño creado por profesionales en activo, para aquellos profesionales que quieren mejorar y ampliar su perfil profesional.

Comenzamos en modalidad presencial en nuestra sede de Madrid en 2016 y hace tres años dimos el salto a centro de formación online.

¿Cuáles son los productos formativos fundamentales que ofrecéis?

Nuestra formación más demandada es:

• Máster BIM (BuildingInformationModeling) con Revit

• Máster en Realidad Virtual con UnrealEngine 4

• Máster Visualización 3D de Arquitectura con 3ds Max y Vray

Además del máster, hemos diseñado formaciones más compactas, optimizadas y de menor duración en formato curso online sin renunciar a la calidad.

Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a vosotros.

Nuestros perfiles de alumno son tanto recién titulados que desean una formación que les abra puertas del mundo laboral, como trabajadores en activo que buscan mejorar su perfil y carrera profesional.

En cuanto a formación online para empresas, diseñamos programas formativos personalizados según necesidades.

¿Qué es lo que os diferencia de otras empresas del sector?

El enfoque práctico de nuestras formaciones (mediante enseñanza learningbydoing) es la clave de su sencillez y efectividad, la clara orientación al mundo laboral y la atención personalizada a cada estudiante.

Por último, destacaría que somos ATC (Authorized Training Center) de Autodesk, Chaos Group y UnrealEngine 4.

www.factoria5hub.com

info@factoria5hub.com

Telf:91 022 86 28 Whatsapp: 34 692 89 80 69

Queremos presentar también CESAE, una reconocida academia que se centra en la formación sobre hostelería y turismo.

CESAE

Nuestro origen

CESAE es la escuela pionera en formación de turismo y hotelería en España. Más de 15.000 alumnos internacionales se han especializado en nuestra escuela y más de 150 empresas y organizaciones de primer nivel en el sector de turismo se han unido al proyecto como colaboradores.

Cada año ampliamos nuestra oferta formativa con nueva formación, como la especialización en Big Data y Business Intelligence para hotelería y turismo, Guest and Customer Experience o Gastronomía, con la aspiración de cubrir los perfiles más demandados.

Nuestro perfil de alumnos

Ayudamos a crecer en su carrera profesional a personas con una trayectoria académica y profesional dentro del sector turismo y hotelería. Sin lugar a duda, realizar una formación complementaria o específica en CESAE diferencia a los alumnos de otros candidatos al incorporarse y crecer en el mercado laboral.

¿Qué nos diferencia del resto?

Crecemos basándonos en la demanda del sector. En base a eso ampliamos cada año nuestra oferta formativa ofreciendo nuevos programas máster o cursos. Por ejemplo: Big data para el sector hotelero, Guest Experience, máster en cocina profesional, etc. Apostamos por la integración entre la teoría y práctica aplicando una metodología basada en la formación rigurosa, con contenidos prácticos y de vanguardia.

Nuestra formación más demandada

CESAE es conocido especialmente por las propuestas de formación especializadas de Dirección Hotelera y Revenue Management, tanto en su versión Máster como en Programas Superiores y cursos.

www.cesae.es info@cesae.es 91.297.71.66

Pablo Raganato, Director Comercial de e-ABC Learning, nos cuenta las propuestas de su plataforma para convertir la formación presencial en virtual.

E-ABC LEARNING

Cómo pasar de capacitaciones 100% presenciales a 100% virtuales.

“Los desafíos generados por la aceleración de la transformación digital derivados de la pandemia, nos encontraron preparados para responder a las exigencias de organizaciones que tuvieron que reaccionar rápido y con solidez, estructurando aulas y capacitaciones 100% online. 20 años de experiencia brindando soluciones para mejorar procesos de formación online en instituciones educativas, empresas y entidades públicas, nos permitieron dar respuesta a dicha demanda”, señaló Pablo Raganato, Director Comercial de e-ABC Learning.

En este sentido, explicó que los proyectos de educación online implican adecuar y customizar respuestas tecnológicas y pedagógicas a los requerimientos de cada organización:

logrando el aseguramiento del aprendizaje: "Para lograr el paso de la presencialidad a la virtualidad contamos con la Suite Evolution, que incluye el LMS Evolution (nueva versión de moodle) y la herramienta.

impulsando trayectos formativos basados en los perfiles de usuarios.

trabajando la formación basada en proyectos

de analíticas predictivas ELSA, entre otras. También implementamos Open EDX para crear experiencias MOOC, e integramos un módulo de e-commerce a Moodle", precisó.

“Uno de los proyectos más interesantes que hemos realizado en España es la implementación de Suite Evolution en Take a Tip, para todos los procesos de capacitación con reportes FUNDAE”, destacó Raganato.

“Nuestras propuestas innovadoras incluyen una plataforma para supervisar exámenes online (Proctorio), una solución para prevenir y evitar plagios (Urkund), gamificación para encuentros virtuales sincrónicos (Live Escape Room), realidad virtual y aumentada, y una plataforma ‘Netflixstyle’ de video on-demand para microlearning”, agregó el directivo de e-ABC Learning.

www.e-abclearning.com comercial@e-abclearning.com Whatsapp: +54 9 351 239 0053

El Grupo P&A se dedica a la formación de líderes, a través del desarrollo del talento, el coaching y la consultoría.

GRUPO P&A: “APORTANDO CIENCIA AL ARTE DEL MANAGEMENT”

En Grupo P&A “imaginamos un futuro con líderes y organizaciones más efectivas y humanas que generen un impacto positivo en las vidas de sus empleados y su entorno”.

Desde 1993 la satisfacción de nuestros clientes y su reconocimiento ha sido nuestra razón de ser, y su fidelidad nuestro motor para seguir avanzando.

“Ha sido clave el modelo de P&A. De una manera simple hemos sido capaces de entender problemas complejos”.

Nuestras alianzas estratégicas internacionales y nuestro equipo de profesionales nos permiten ofrecer servicios de excelente calidad en más de 25 países.

En Grupo P&A destacan nuestros programas de Desarrollo Directivo, con los que hemos acompañado a líderes de organizaciones como: Repsol, Banco Santander, Bankinter, A Banca, Renault, Securitas Direct, Calidad Pascual, Red Eléctrica, etc.

Convertimos buenos managers en líderes extraordinarios, generando un impacto real en el compromiso de los equipos y los resultados de la organización.

Apostamos por modelos basados en ciencia y ponemos énfasis en la medición y en el seguimiento.

“El programa nos ha aportado mejoras medibles como líderes y la magia de ver resultados poniendo el foco en el desarrollo de fortalezas”. “El participar en el programa de P&A me encantó por los contenidos, el formato, porque logró sacar de mí aspectos extraordinarios, siendo clave en mi desarrollo como líder”.

En las circunstancias actuales de cambio e incertidumbre es clave poner el foco en las personas, acompañándolas y apoyándolas en el proceso de transformación.

Desarrollo y Talento, Coaching, Consultoría y Selección.

www.grupo-pya.com

info@grupo-pya.com

Telf: (+34) 902 207 792

Entrevistamos a la gente de ESEM, un centro que lleva más de medio siglo formando profesionales del sector empresarial.

ESEM

¿Cuál es vuestro origen? Es decir, cuéntanos los valores que defendéis, que os conozcan un poco.

ESEM, se constituyó en 1966. 54 años de actividad, formando a profesionales y emprendedores para el área empresarial y sobre todo defendemos y aplicamos la formación de forma totalmente práctica y actualizada al momento actual

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

- MASTER EN GESTION COMERCIAL Y MARKETING DIGITAL. - MBA EN DIRECCION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS. - MASTER EN COACHING EMPRESARIAL.

Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a vosotros.

Desde profesionales del área comercial, que quieren formarse para Especializarse en Marketing Digital, hasta Licenciados en Informática, Derecho, Ingenieros, etc., que quieren ser emprendedores en España. Tenemos muchos alumnos extranjeros, que se forman en España para luego regresar a su país y ocupar puestos directivos después de graduarse con el programa MBA. Este programa es de dos años académicos. En el primer año, se especializan en Marketing y en el segundo año en el Área Directiva. Realizan un Plan de Marketing y un Plan de Empresa como trabajo final en cada año y obtienen una doble titulación: MASTER y MBA.

¿Qué es lo que hace que os hayáis convertido en una referencia dentro del sector?

Nuestros Profesores son profesionales de sus áreas, por eso las clases son muy prácticas. La clave es conocer el día a día de las empresas, además de los años que llevamos FORMANDO sin interrupción. Y, sobre todo, por la gran familia que somos, la atención personalizada y rápida, sin burocracia.

www.esem.es esem@esem.es Telf. 915152100 / 616904013

También tuvimos la oportunidad de conocer al equipo de la Academia Omar, una academia de inglés online cuya forma de trabajo los ha convertido en una referencia a nivel nacional.

ACADEMIA OMAR

Proficiency centro de Idiomas– Academia Omar abrió sus puertas en Murcia en 1992. Año tras año, fue ampliando su oferta formativa desde apoyo escolar hasta asignaturas de enseñanza Universitaria y preparación de Oposiciones. Realiza también los únicos exámenes oficiales online Languagecert ya que es Centro Preparador y Examinador Oficial para los exámenes de Trinity College y Cambridge University.

Fue pionero en la incorporación de formación online. “Para nuestros alumnos el confinamiento no supuso ninguna dificultad a nivel formativo, ya que todos, presenciales y online, ya manejaban perfectamente nuestra plataforma”.

Hace 8 años, el centro creó su plataforma online y empezó a ofrecer un nuevo concepto de cursos intensivos de inglés online. Hoy en día, el centro presume de una amplia oferta de cursos online en grupo o individuales, cursos online de inglés para empresas, cursos online de inglés para niños, cursos de inglés específico entre los que destacan inglés para negocios, derecho, atención al cliente, marketing y publicidad; para Medicina y Enfermería y por supuesto cursos intensivos e hiperintensivos de los niveles más demandados en la actualidad: B1, B2, C1.

El centro destaca por ser uno de los centros con mayor número de aprobados gracias a su método personalizado. La clave está en ofrecer a los alumnos

una atención y formación realmente individualizada, enfocada a las necesidades particulares de cada uno. El equipo docente actualiza su metodología y materiales día tras día, siempre pendiente de todos los cambios y tendencias en el sector.

https://academiaomar.es/ proficiency@academiaomar.es Telf: 968 256 899 / 656 869 248 WhatsApp: +34608910315

Para terminar, presentamos a Mayte García Caneiro, creadora de la plataforma laboral cambiarmividalos40.com, desde la que utiliza su experiencia para ayudar a otras personas.

Mi nombre es Mayte García Caneiro. Soy Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Experta en Comunicación Corporativa, Publicidad y Marketing, sector en el que he trabajado durante más de 17 años.

Un ERE me llevó a realizar una Reinvención Profesional de mi misma, creando una campaña de marketing personal en redes sociales con bastante repercusión. La campaña se llama CASP (Cuarentañeros Aunque Sobradamente Profesionales), con un original Video CV que me permitió encontrar trabajo en menos de 3 meses. Las cifras no mienten y los últimos datos de la EPA y del Ministerio de Trabajo y Economía social apuntan a una fuerte subida de los desempleados a raíz de la crisis originada por el coronavirus.

He creado www.cambiarmividaalos40.com, un Gimnasio laboral para ayudar a las personas de la Generación X a entrenar sus habilidades vitales y a ofrecerles un abanico de herramientas y recursos que faciliten su proceso de reinvención profesional.

Auditoría de Curriculum, asesoramiento con el perfil de Linkedin y procesos de Coaching profesional además de Mentoring en Marca Personal y Orientación laboral completan el catálogo de servicios de www.cambiarmividaalos40.com.

A la crisis provocada por la pandemia, que ha originado un incremento notable en las cifras del paro, hay que añadir la dificultad del colectivo de los mayores de 40 años, que empieza a estar en riesgo de exclusión social y de ahí, la necesidad de recibir este acompañamiento y asesoramiento profesional.

https://www.cambiarmividaalos40.com/ mayte@cambiarmividaalos40.com