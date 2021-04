Los profesores de FP se rebelan contra la “ley Celaá”

El profesorado de FP está inquieto. Y todo tiene que ver con un artículo de la “Ley Celaá” que fue aprobado a última hora. Para ser exactos, con la disposición adicional undécima que prevé la extinción del Cuerpo Técnico de Formación Profesional y a la integración en el Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria a aquellos funcionarios que posean alguna titulación universitaria.

Los docentes consideran justo que los profesores funcionarios del Cuerpo Técnico que posean una titulación universitaria se integren en el grupo A1 y tengan una retribución equivalente a la de un profesor de Secundaria, pero no a costa de extinguir a todo un Cuerpo que no tiene esa titulación, porque eso deja fuera a profesores de especialidades como Peluquería, Patronaje, Confección, Artes Gráficas... para las que no existe una titulación universitaria. A éste profesorado especialista la ley sólo permite que se les contrate con carácter excepcional con titulación de Técnico Superior o Técnico Especialista y Técnico Auxiliar.

Los profesores creen que esto abocaría a los docentes a “una precariedad en el empleo y sería una vuelta atrás en las condiciones laborales de este profesorado”.

Los afectados son profesores de 10 especialidades: Cocina y Pastelería, Servicios de Restauración, Estética, Peluquería, Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, Mantenimiento de Vehículos, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Patronaje, Confección, Producción en Artes Gráficas y Soldadura en las que, hasta ahora, los candidatos a las oposiciones las han aprobado en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, independientemente si su titulación fue universitaria o habilitante.

Hoy, precisamente, el Ministerio de Educación y FP ha convocado a los sindicatos a una mesa de negociación para tratar la modificación del Real Decreto 276/2007 de acceso e ingreso a la función pública docente. El Ministerio ha enviado una propuesta para suprimir el anexo VI (titulaciones equivalentes a efectos de docencia para el Profesorado Técnico de FP de las especialidades que no disponen de titulación universitaria), según ha detallado el sindicato STEs Intersindical

La consecuencia de esta propuesta, si finalmente sale adelante, es que “tanto los aspirantes, como el profesorado interino del cuerpo de PTFP sin titulación universitaria no tiene ningún documento legal donde conste que su titulación actual (Técnico Superior o Técnico Especialista) está habilitada para la docencia y, por tanto, no podrá optar a las plazas que ofertan las administraciones educativas. Si lo hacen y la administración revisa la titulación que aportan, seguramente serán expulsado de las bolsas de trabajo porque no tienen ninguna cobertura legal que avale esas titulaciones”, asegura el sindicato.

El sindicato cree que esta medida supone una “grave irresponsabilidad” por parte del Ministerio de Educación porque el PTFP con titulación de Grado se podrá integrar en el cuerpo de Secundaria, pero el resto no.