Formación destacada con orientación internacional

Si tuviéramos que definir la oferta académica de postgrado de CUNEF Universidad diríamos que se caracteriza por su alto grado de especialización, que permite a los estudiantes desarrollar su talento, adquirir los conocimientos y habilidades requeridos por los empleadores y competir con éxito en el mercado laboral. Este año, la Universidad ha destacado en la dimensión «Enseñanza y Aprendizaje» del Ranking CYD 2024 que la Fundación Conocimiento y Desarrollo lleva a cabo anualmente. CUNEF Universidad ha obtenido un total de seis indicadores de alto rendimiento relacionados con la tasa de graduación en grado y postgrado, así como la presencia de estudiantes de toda España. El Ranking, que recoge los resultados de 81 universidades, ensalza la orientación internacional de CUNEF Universidad y la empleabilidad de sus egresados con prácticas en empresas.

Leticia Santos Vijande, directora de la Escuela de Postgrado y Negocios Internacionales de CUNEF Universidad, explica que «en el curso académico 2024-2025 que comienza, la Escuela de Postgrado y Negocios Internacionales ofrece un total de ocho titulaciones de máster en los tres ámbitos de especialización de la universidad: Dirección de Empresas y Economía; Matemáticas, Ingeniería Informática, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; así como Derecho e Instituciones».

De este modo, en el primer ámbito de especialización, los estudiantes pueden cursar el Máster en Finanzas, en inglés y en español, con la posibilidad de realizar una semana intensiva de formación en LSE Ideas (London School of Economics) y en Kings College London; un Master in International Business & Global Management, que ofrece la posibilidad de cursar una semana intensiva de formación en Bocconi University; un Master in Management; así como un Máster en Auditoría de Cuentas que aporta, con gran reconocimiento en el sector, la cualificación necesaria para trabajar en servicios profesionales de auditoría y en el ámbito corporativo empresarial.

En el segundo ámbito de especialización, destaca el Máster Universitario en Ciencia de Datos, una de las profesiones con más proyección y demanda en el mercado laboral. Por último, en el ámbito del Derecho y las Instituciones, CUNEF Universidad oferta un Máster Universitario en Acceso al Ejercicio de la Abogacía y la Procura; un Máster en Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones Financieras; así como un Doble Máster que combina estas dos titulaciones en Acceso a la Abogacía y la Procura con el Derecho Bancario.

«En los últimos años, ha aumentado notablemente el interés por las titulaciones STEM y, en concreto, por el Máster Universitario en Ciencia de Datos», afirma Santos. Los programas más demandados incluyen formación especializada en la aplicación de data science y la inteligencia artificial, junto con el desarrollo de las nuevas tecnologías que intervienen en la valoración de empresas, actividades de intermediación financiera y gestión de activos. La transformación digital ha incrementado también la demanda de profesionales especializados en data science y business intelligence, incluyendo machine learning, redes neuronales, técnicas de predicción y análisis de datos no estructurados.

Éxito de las asignaturas transversales

Por su parte, la internacionalización asociada a la creciente globalización de los mercados también requiere formar especialistas en estrategia y finanzas internacionales, cadenas de suministro y logística internacional, marketing digital y habilidades directivas en entornos globales. «En todos los casos, la Universidad combina la formación aportada por profesionales en activo en empresas de primer nivel, junto con la participación de profesores con experiencia académica internacional», puntualiza la directora Santos.

Las empresas e instituciones están demandando cada vez más perfiles especializados, capaces de combinar conocimientos técnico-prácticos con capacidades para analizar grandes cantidades de datos, y con habilidades relacionadas con la abstracción, el pensamiento crítico, la argumentación y la comunicación eficaz. La misión de CUNEF Universidad es formar, mediante un modelo educativo riguroso, innovador y de excelencia, a personas con sólidos conocimientos científicos y culturales, con las competencias transversales adecuadas. «Nuestro lema ‘‘Nuevos tiempos, nuevos líderes’’, refleja el trabajo que realizamos para que los estudiantes sean creativos, tengan la capacidad de adaptarse al entorno proactivamente, y lideren y motiven a equipos en múltiples contextos», concluye Santos.

Inserción laboral de estudiantes

CUNEF Universidad celebra en octubre la XX edición del Foro de Empleo, en el que participan más de cien compañías como despachos de abogados, entidades financieras, empresas tecnológicas o de ingeniería. Además, ofrece el programa «Pasaporte a tu futuro», de asesoramiento profesional, que aporta un seguimiento personalizado de los estudiantes a lo largo del Máster. El 98% de los titulados en CUNEF Universidad encuentra trabajo en el año posterior a la finalización de su postgrado. La tasa alcanza el 100% en titulaciones como el Máster Universitario en Ciencia de Datos, el Master in International Business and Global Management o el Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía y la Procura y en Derecho Bancario.