La AEMET activa avisos por lluvias en Barcelona y Tarragona este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de Barcelona y Tarragona, donde se esperan lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2) durante la jornada de este jueves. Los chubascos podrán ser localmente intensos, especialmente en los litorales de ambas provincias.

A pesar de estos avisos, el panorama meteorológico en la Península y en Baleares estará dominado por la estabilidad. La previsión apunta a un predominio de altas presiones con cielos poco nubosos o nubes altas.

En el norte de Galicia y Cantábrico pueden darse nubes bajas matinales, así como en el área mediterránea, donde serán más persistentes por la entrada de flujo de aire húmedo. Esto podría dar lugar a lluvias débiles en los litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana, sin descartar alguna precipitación ocasional en el litoral del Alborán occidental.

Durante la jornada también podrían formarse nubes de evolución en el tercio sur, fachada oriental peninsular y Baleares, que dejarían chubascos débiles ocasionales, sobre todo en zonas de montaña cercanas al Mediterráneo. Por la tarde y últimas horas, la inestabilidad podría prolongarse en el Pirineo y los litorales catalanes.

Canarias, con posible entrada de masa subtropical

En Canarias se esperan intervalos nubosos en los nortes con posibilidad de chubascos débiles en medianías, sin que se descarte alguna tormenta, Con un margen de incertidumbre, es posible la entrada de una masa subtropical inestable con mayor nubosidad y con posibilidad de chubascos que serán ocasionalmente moderados también en las orientales.

Suben las temperaturas en el interior peninsular

En cuanto a las temperaturas, las máximas estarán en aumento en el interior peninsular, con un repunte más acusado en el alto Ebro y Cantábrico interior. Por el contrario, se espera un ligero descenso en el este de Cataluña, Rías Baixas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios y no se descartan heladas débiles aisladas en cumbres del Pirineo.