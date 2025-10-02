España cierra el año hidrológico más lluvioso desde 2020, con un 7% más de precipitaciones

El año hidrológico -desde el 1 de octubre y hasta al 30 de septiembre- ha cerrado con un balance pluviométrico de 683,7 litros por metro cuadrado, un 7 por ciento por encima de la media (640,1 litros), lo que le confiere un carácter húmedo y lo sitúa como el más lluvioso desde 2020.

En la serie reciente, según datos facilitados este jueves por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), solo el año hidrológico 2019-2020 superó este registro, con 710,8 litros por metro cuadrado, informa Efe.

Desde entonces, las precipitaciones han sido más escasas: 653,2 litros en 2021; 514,2 litros en 2022 —uno de los más secos de las últimas décadas—; 591,7 litros en 2023 y 680,7 litros en 2024.

El reparto de la lluvia ha sido muy desigual, mientras que en el oeste de la provincia de A Coruña se acumularon más de 2.500 litros por metro cuadrado, una de las zonas más lluviosas de España, en el extremo opuesto, Fuerteventura no ha alcanzado los 80 litros por metro cuadrado en todo el año.

Las precipitaciones han sido superiores al promedio normal en la mayor parte del país, especialmente en áreas del interior y la mitad sur peninsular.

Sin embargo, algunas zonas de Galicia, las comunidades cantábricas, áreas del sureste y los archipiélagos registraron valores por debajo de la media.