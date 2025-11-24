La AEMET alerta de lluvias persistentes y fuerte viento: estas zonas están bajo aviso

Tras una semana marcada por el frío polar y las heladas, España vuelve a estar bajo aviso por el paso de un frente asociado a una borrasca situada sobre el oeste europeo que provocará un inicio de semana marcado por la inestabilidad, especialmente en la mitad norte. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera precipitaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia, que durante la tarde se irán extendiendo hacia el sur.

Se espera que en estas zonas las lluvias sean menos intensas que en el norte, pero podrían ser persistentes en zonas del Sistema Central y de Ibérica norte, pudiendo incluso llegar a afectar al final del día a las islas Baleares. Las mayores acumulaciones se prevén en la vertiente cantábrica y Galicia. Allí las precipitaciones pueden ser puntualmente fuertes, igual zonas del Cantábrico oriental. Tampoco se descartan tormentas aislada. También podrían darse lluvias débiles ocasionales en las islas centrales de Canarias. No se descarta la aparición de brumas y nieblas en zonas altas del interior asociadas al paso del frente.

El viento, el otro gran fenómeno del día

El día no solo estará marcado por las lluvias, también por el viento del oeste y suroeste, excepto en los litorales cantábrico y occidental gallego, donde la AEMET espera que sea del norte a partir del mediodía. En el interior peninsular, podría ser de flojo a moderado con probables rachas muy fuertes en la fachada sur y este mediterránea, Ibérica y sierras del arco mediterráneo. También se esperan fuertes rachas en Ibiza mientras que serán moderados a fuertes en el litoral cantábrico, Alborán, golfo de Valencia y sur de las islas Baleares.

Aviso amarillo para este lunes por fuertes vientos en Jaén, Almería y Granada, ambas también por oleaje Europa Press

14 comunidades bajo aviso de la AEMET

Si el domingo apenas hubo tres comunidades en aviso, este lunes se multiplican y hasta 14 comunidades están en aviso amarillo de la AEMET por algún tipo de riesgo. Todos son por lluvias o vientos, algunos costeros. En la zona norte están en vigor a primera hora del día, pero en el sur se extenderán hasta el final del mismo. El paso del frente podría provocar incluso tormentas en la mencionada zona norte de la Península.

Ascenso generalizado de las temperaturas mínimas

La semana comienza de manera más tranquila a nivel de frío ya que las temperaturas con relativamente suaves y ninguna capital de provincia vivirá bajo cero durante este lunes. Además, se espera un ascenso en las mínimas en la mayoría de España, con posibilidad de ser notable en amplias zonas de la meseta Sur y localmente en la fachada mediterránea y Mallorca. Bajarán en el noroeste y Pirineos. Burgos, Palencia y Soria, con 3ºC de mínima, serán las capitales de provincia más frías del país este lunes.

Temperaturas máximas y mínimas hoy AEMET

Las máximas descenderán en el extremo norte y en zonas altas de la mitad sur peninsular mientras que se darán ascensos en el noroeste, litoral mediterráneo y Baleares. A excepción de Lleida, todas las capitales de provincia catalanas llegarán a los 20ºC, al igual que otros puntos como Málaga o Murcia. Lejos de esas cifras se quedarán zonas de interior como Madrid o Huesca, que no superarán los 13ºC en ningún momento del día.

El martes: bajada de temperaturas y fuerte viento

Si durante este lunes las ráfagas se harán notar, afectarán más mañana debido a rachas muy fuertes en el bajo Ebro, norte de Castellón, en la Bética oriental y zonas aledañas e Ibiza. Durante la mañana incluso la AEMET prevé rachas de 100 Km/h en el interior sur de Tarragona. Cataluña estará en aviso naranja durante toda la jornada y el miércoles. Respecto a las lluvias, el frente del día anterior finalizará su paso con cielos muy nubosos o cubiertos en la mayoría la Península y Baleares, tendiendo a abrirse claros por la tarde excepto en el norte.

Las temperaturas mínimas volverán a bajar de forma generalizada excepto en los extremos sur y sureste y bajo Guadalquivir, donde se darán ascensos, y España volverá a situarse en el umbral de los 0ºC en puntos como Ávila. Salvo un ligero ascenso en la mitad sur, también bajarán las máximas en la mayoría del país.