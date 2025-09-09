Alerta por lluvias torrenciales: clases suspendidas, inundaciones y decenas de incidencias en Mallorca, Alicante y Huesca

Precipitaciones, tormentas y oleaje han activado este martes avisos en un total de 14 provincias, cinco de ellas en aviso naranja (importante), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las provincias con aviso naranja por lluvias y tormentas son Alicante, Castellón, Valencia, Murcia y las Islas Baleares (Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca), con valores máximos de 150 litros por metro cuadrado (l/m2) en la provincia de Tarragona y 140 l/m2 en Mallorca.

El resto de provincias en aviso amarillo son Barcelona, Girona, Lleida, Albacete, Cuenca y Teruel. Asimismo, también habrá avisos por oleaje en Granada y Málaga.

Mallorca suma más de 40 incidencias en las primeras horas del día

Las lluvias registradas durante las primeras horas del martes en Baleares, que se espera que se alarguen durante toda la jornada, han dejado al menos 48 incidencias en Mallorca, según informa el 112 en su cuenta de la red social X. Los municipios más afectados han sido Palma (24), Calvià (9), Algaida (3), Andratx (3), Manacor (2), Marratxí (2) y, en menor medida, Deià, Escorca, Puigpunyent, Sant Joan y Santa Maria.

Las principales incidencias están relacionadas con inundaciones en plantas bajas y la vía pública, así como caídas de árboles y desprendimientos de riesgo. La AEMET)ha alertado de que la inestabilidad continuará durante el día en el archipiélago, con chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes o torrenciales, y posibilidad de granizo.

Clases suspendidas para más de 215.000 alumnos en Alicante

El temporal que comenzó el lunes en la Comunidad Valenciana, en especial en la comarca alicantina de la Vega Baja, ha dejado daños materiales en varios municipios. El fuerte viento está detrás de estos daños en algunos puntos. En el caso de Alicante, destacan Cox, donde este lunes se han registrado rachas de 122 kilómetros por hora (km/h), y los 109 km/h de Redován. En la de Valencia, se han alcanzado 105 km/h en Villar del Arzobispo, 103 en la Barraca d'Aigües Vives y 101 en el Genovés y Xàtiva.

Este martes continúan en alerta naranja a la provincia de Alicante y el litoral sur de Valencia y en amarilla el resto del territorio. En Alicante, se han suspendido las clases para cerca de 215.000 estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP , así como universidades de Alicante (UA) y Elche (UMH). Según los datos recabados por la Conselleria de Educación, se han cerrado 355 centros públicos, 52 concertados y 14 privados, afectando a 44 ayuntamientos, entre ellos Alicante capital, Callosa de Segura, Elche, Benidorm y Torrevieja, entre otros.

Tromba de agua en Binéfar (Huesca)

En Aragón, el Gobierno Autonómico ha elevado el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos adversos (Procifemar) a Nivel 1 por lluvias y tormentas generalizadas especialmente en la zona de Binéfar, en Huesca.

La tormenta torrencial originada a última hora de este lunes en Binéfar dejó, en apenas cinco minutos, 14 litros de agua por metro cuadrado, acompañada de granizo y de fuertes ráfagas de viento, en torno a los 40 kilómetros por hora.

Los daños se están evaluando por el equipo de gobierno local que ayer por la noche se reunió de urgencia en el Ayuntamiento para analizar la situación y adoptar medidas. La primera de ellas fue el cierre de la actividad educativa para este martes de la escuela infantil municipal hasta que se regularice la situación.

Las fuertes ráfagas de viento derribaron varios árboles sobre la vía pública, causando varios daños materiales. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.