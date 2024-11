La DANA da sus últimos coletazos en España y la AEMET activa avisos amarillos por lluvias en Andalucía y Canarias

Después de unas semanas intensas con el paso de la DANA, parece que la comúnmente conocida como 'gota fría' da sus últimos coletazos antes de abandonar España. En este sentido, a esta hora hay avisos amarillos por fenómenos costeros en Andalucía, concretamente en Huelva y Almería, aunque según la AEMET remiten a las 09:00 horas, mientras que en el archipiélago canario la alerta amarilla por acumulación de lluvias se mantendrá activa durante toda la jornada de hoy.

De esta manera, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) destaca hoy como fenómenos significativos precipitaciones fuertes en las islas occidentales del archipiélago canario (La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria), así como intervalos de viento de Levante fuerte en Alborán y el Estrecho de Gibraltar, donde no se descartan que las rachas lleguen a ser muy fuertes.

En cuanto a la temperatura, no se esperan grandes variaciones respecto a la jornada de ayer, aunque la AEMET asegura que predominarán los ligeros ascensos de las temperaturas máximas, mientras que los descensos marcarán mínimos.

De esta manera, el ligero repunte en los mercurios será más acusado en el sudeste, nordeste, cantábrico orientas y en zonas del Levante, mientras que se esperan heladas débiles en áreas de los Pirineos. Así, ciudades como Ávila, Ciudad Real, Granada o Girona no superarán los 10º C de mínima, mientras que sus máximas rondarán los 15º C en las dos primeras capitales y los 20º C en Granada y Girona.

Por su parte, la AEMET asegura que continúa la presencia de calima en la Península, mientras que se esperan brumas y bancos de niebla matinales en zonas montañosas, que serán más persistentes en el tercio oriental peninsular.

Cielos despejados a lo largo del día

La Agencia Estatal de Meteorología asegura que se prevé una baja fría aislada al sudoeste de la Península y norte de Canarias, con probables precipitaciones en Canarias y amplias zonas del tercio occidental peninsular, y con posibilidad de afectar a zonas aledañas, a Levante y al Sudeste.

Así, los cielos se irán despejando conforme vaya pasando el día; aunque, con un margen de incertidumbre, no pueden descartarse nubes en amplias zonas del resto de la Península, pero desde la AEMET aseguran que no se esperan en el Cantábrico oriental, alto Ebro, nordeste, litorales del sudeste, Melilla y Baleares.

No así, se espera que sean más abundantes en el entorno de Extremadura y oeste de Andalucía, donde pueden llegar a estar acompañadas de tormentas en la madrugada, así como en las islas occidentales canarias donde pueden ser localmente fuertes.

Fuertes rachas de viento

Por su parte, la AEMET asegura que predominarán vientos de componente este y sur, con posibles intervalos de fuerte en Alborán y el Estrecho, donde no se descartan rachas muy fuertes. Así, en Canarias se espera un viento moderado de componentes oeste y sur.