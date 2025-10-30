España se verá pronto afectada por la tormenta Melissa: se esperan fuertes ráfagas de viento y un descenso de las temperaturas

Los meteorólogos siguen muy pendientes de la evolución del huracán Melissa, catalogado en el máximo nivel de intensidad según la escala Saffir-Simpson. Tras haber dejado sin electricidad a casi el 80 % de la población de Jamaica y haber azotado Santiago de Cuba, muchos son los que se preguntan acerca del posible impacto que la tormenta podría tener mientras se desplaza por el Atlántico.

De acuerdo a las informaciones del Centro Nacional de Huracanes, Melissa va a ir perdiendo fuerza conforme vaya acercándose al Atlántico Norte, aunque su energía y su humedad pueden terminar provocando tormentas de menor intensidad en Europa. En cuanto a las principales zonas afectadas de nuestro continente, se contemplan las costas de Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Portugal y España.

¿Es España una zona de riesgo?

En primer lugar, hay que destacar que las posibilidades de vivir los efectos de Melissa como huracán son prácticamente nulas. La tormenta, que ha dejado más de 30 muertos y varios desaparecidos a su paso por el Caribe, llegará a la Península Ibérica en forma de precipitaciones.

La trayectoria de la tormenta es un parámetro importante a tener en cuenta, ya que es capaz de determinar la formación de un tipo de fenómenos u otro. Sea como fuere, se esperan cambios en el oleaje y en el viento en las costas occidentales españolas, las cuales abarcan desde Galicia hasta el Golfo de Cádiz, pasando por las Islas Canarias.