Roberto Brasero sobre la previsión del tiempo para estas fiestas: como el villancico "Oh, blanca Navidad"

Roberto Brasero, el metereólogo de confianza para muchos, fue uno de los invitados de la Fiesta de Navidad de La Razón, donde aprovechó para dar su previsión para estas fiestas. Entre fotos y sonrisas en el photocall, dejó claro el clima que tendremos estas navidades.

Qué tiempo tendremos estas navidades

Según el meterólogo: "Van a subir las temperaturas y luego vuelven a bajar. Habrá un poquito de todo. Muy bien. Para que nos abriguemos". Un mensaje sencillo pero con un toque de alerta, conviene estar preparados para todo tipo de situaciones.

¿ Filomena a la vista?

Sobre la posibilidad de una gran nevada como la Filomena de años anteriores, Brasero lo consideraba así: "No creo que nieve… pero bueno, ya veremos qué viene. Pero Filomenas, no hay ninguna a la vista.". Además, nos compartió sus planes estás fiestas. Se trasladará al Círculo Polar Ártico, donde sí podrá disfrutar de nieve y, con algo de suerte, observar las auroras boreales.

Y para el 2026...

Respecto al año que viene, Brasero mostró muy buena vibra: "2026 tiene que venir fantástico." el metereólogo pide: "un año que empiece arriba y sigamos más arriba… me da buena vibra."

Eso sí, dudó y no dijo más, se cuidó de no garantizar nada para no "gafarlo".

El consejo de Brasero para estas navidades

Con su estilo cercano y humorístico, Brasero dejó un consejo claro para estas fiestas: "Pepárense para cambios de temperatura, abríguense bien y disfruten del invierno, aunque sin esperar grandes nevadas en la península."