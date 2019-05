El alcalde de Cádiz y candidato a la reelección, José María González «Kichi», vaticinó en campaña electoral que su formación, en esta ocasión Adelante Andalucía, obtendría un amplio respaldo en las urnas. Y así ha sido. La marca de Podemos ha ganado con rotundidad las elecciones municipales con casi 25.000 sufragios en la capital gaditana, quedándose a las puertas de la mayoría absoluta. Obtiene 13 concejales, a tan solo uno de la mayoría. La segunda fuerza es el PP, con 12.600 votos y seis concejales, la mitad de los conseguidos por «Kichi», cuya figura sale ahora más reforzada al conservar la Alcaldía y mejorar los registros de los comicios de 2015. El PSOE obtuvo 10.000 votos, lo que se traduce en 5 concejales, y Ciudadanos 6.300 sufragios, con 3 concejales.

«Kichi» es uno de los pocos alcaldes del cambio que mantiene su plaza, tras un mandato con no pocas críticas que, finalmente, no le han pasado factura. Es más, ha mejorado exponencialmente sus resultados tras una campaña muy original en el que la cercanía ha sido su principal baza. En la sesión de investidura necesitará el apoyo o la abstención de un edil distinto al de su partido, previsiblemente del PSOE, el partido que le aupó a la Alcalía en 2015. Llama la atención que en la capital gaditana Vox no obtiene representación.

En 2015 la fotografía fue bien diferente. El PP fue la primera fuerza, obteniendo 22.004 votos, lo que se tradujo en 10 concejales; «Por Cádiz sí se puede», la marca de «Kichi», 18.277 sufragios, con 8 concejales; el PSOE 11.359, con 5 ediles; «Ganar en común» 5.487 votos, con dos concejales; y Ciudadanos un total de 4.666, con dos concejales.