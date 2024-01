Rueda destaca que "sabe de sobra" que si no obtiene la mayoría absoluta "gobernará el multipartito de izquierdas"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, se ha referido hoy a las posibilidades de formar Gobierno el próximo 18 de febrero. Una opción que pasa, ineludiblemente, por obtener la mayoría absoluta.

En este sentido, el líder de los populares ha asegurado que sabe "de sobra" que aunque ganara las elecciones en escaños, si no obtiene esa mayoría, "gobernará el multipartito de izquierdas". "O sigue gobernando el PP o un multipartito de izquierdas", ha reiterado.

Durante una entrevista concedida a Radio Nacional, el titular del Ejecutivo autonómico se ha referido también al trato que le está dando Pedro Sánchez a Galicia, asegurando que si el presidente del Gobierno confiere a la Comunidad un trato "no adecuado" para "fastidiar a Feijóo" estaría "equivocándose". "Galicia no lo merece y, si es así, Galicia va a tomar nota", ha asegurado.

En esta línea, Rueda ha recordado que el Gobierno no lo invitó al acto en las instalaciones de Navantia, y quePedro Sánchez anunció después que se construirá en Ferrol un buque de combate para la Armada por 439 millones. Un barco que, según Rueda, es el mismo que "anunció hace unos meses que no lo iban a hacer porque no entraba en la estrategia de Defensa".

"Ahora que faltan tres semanas para las elecciones, el presidente se presenta aquí y dice que lo van a hacer. Si es verdad, me parece bien y es una buena noticia para Galicia. Bueno, se va a hacer cuando se aprueben los presupuestos generales, pero si al final es verdad, yo lo apoyo. Yo quiero que vengan cosas para Galicia", ha expuesto.

Preguntado sobre la situación de la factoría de Alcoa en A Mariña, el presidente de la Xunta ha señalado que lo que hay que hacer es "ponerle las cosas muy claras a la empresa", que "tiene una serie de compromisos que tiene que cumplir o afrontar la consecuencia de esos incumplimientos".

Además, ha defendido que Gobierno, Xunta y trabajadores deben ir "todos juntos". "Hay que ir juntos, daríamos un buen ejemplo de entendimiento en cuestiones fundamentales", ha aseverado.

"Falta de diálogo"

Durante la entrevista también ha sido cuestionado por la petición de una EBAU única, sobre lo que Rueda ha vuelto a insistir en que se trata de una idea "lógica". "Si tenemos un distrito único, que haya una EBAU única, donde todos tengan las mismas oportunidades", ha argumentado.

En este sentido, ha reprochado también la "falta de diálogo" de la ministra de Educación. En la falta de diálogo con el Gobierno también ha enmarcado la "minicumbre informal" de esta semana en Fitur de los presidentes autonómicos de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y el socialista Emiliano García Page, de Castilla y La Mancha, sobre financiamiento.

"Va a ser un tema en el que va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. Lo que es imposible es que si no nos sientan a hablar, se provocan escenas como estas, que van a ser continuas. Galicia va a reclamar más financiamiento, como todos", ha reivindicado.