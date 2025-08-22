La Policía Local de Vigo detiene a un vecino que agredió a su mujer tras revisarle el móvil

Agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron a un vecino de 37 años como presunto autor de un delito de violencia de género y otro de revelación de secretos, después de que agrediera a su mujer tras revisar el contenido de su teléfono móvil sin consentimiento. Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado miércoles en un domicilio de la calle Gregorio Espino, cuando las autoridades locales recibieron un aviso del 112 después de que la víctima contactara con el teléfono 016 alertando de la agresión.

Amenazas con arma blanca y relato de los hechos

Al llegar al domicilio, los agentes fueron recibidos por el hombre, quien reconoció haberse "enervado" tras ver contenido en el móvil de su pareja. Al entrevistarse separadamente con la mujer, esta relató que se encontraba en la cama medio dormida cuando su marido irrumpió en la habitación sujetándola fuertemente por la cara y zarandeándola mientras le gritaba e increpaba por una conversación que había visto en el terminal.

La situación escaló cuando el hombre salió del cuarto y regresó con un cuchillo de cocina de 20,5 centímetros de hoja, con el que la amenazó gravemente. La mujer, temiendo por su vida, aprovechó que el agresor abandonó la estancia para llamar al 016 y narrar lo sucedido. Durante el altercado, los dos hijos de la pareja, de 7 y 4 años, se encontraban durmiendo en el domicilio sin percatarse inicialmente de la situación. Los agentes procedieron a la detención del varón y la mujer mostró el arma utilizada en las amenazas, que se encontraba a medio meter en una cuchillera de madera en la cocina.