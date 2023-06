Feijóo descarta "por el momento" un acuerdo con Vox en Extremadura

No habrá acuerdo de PP y Vox en Extremadura. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo sigue con su idea de conformar gobiernos "fuertes y sólidos, sin intermediarios" de manera que no tenga que depender del partido de Santiago Abascal -aunque ya se han cerrado pactos en Valencia o Aragón- Sin embargo en Extremadura no parece que se vaya a resolver de la misma forma.

Feijóo ha vuelto a pedir esa mayoría suficiente para gobernar. "Le pido a todos los españoles que quieran cambiar el sanchismo, el populismo y el independentismo que me den un mandato y puedo asegurar que nos les voy a defraudar", ha afirmado recordando que esa fórmula es posible, ya que consiguió hasta cuatro mayorías absolutas en Galicia. Por ello reiteró que "ese es mi modelo y no voy a renunciar a él nunca", y revindicó el PP como un partido "coherente con el resultado de las urnas" y "proporcionado" en la toma de decisiones.

Por ello, incidió en la idea "nosotros negociamos con la Constitución y con el Estatuto en la mano, manejamos y mantenemos nuestros compromisos electorales", mientras aún queda por ver qué pasa en Murcia, Extremadura, Aragón o Baleares.

En Extremadura el PP se ha encontrado, en palabras de Feijóo "profundas discrepancias" a diferencia de la Comunidad de Valencia donde el pacto fue "inevitable". Fuentes populares, no obstante, hacen referencia al "ruido" que rodea todo el proceso de negociación y apuntan que "no hay ninguna incoherencia" en Extremadura con lo defendido por su candidata durante la campaña. "No hay posibilidad por el momento de conseguir un acuerdo", ha asegurado el presidente del partido.