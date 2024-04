Elecciones País Vasco 21-A: qué hacer si no tienes la tarjeta censal para votar

Este domingo, 21 de abril, se celebrarán unas elecciones en País Vasco que darán lugar a la XIII Legislatura. Para ello, los vascos están llamados a las urnas para elegir al que será el nuevo lehendakari que ocupará Ajuria Enea, la residencia oficial del presidente del Gobierno vasco.

Los más de 1.700.000 electores que están llamados a las urnas podrán votar en una de las 2.695 mesas electorales que se distribuirán a lo largo de 251 municipios. De esta manera, un total de 24.255 personas serán movilizadas para conformar las mesas electorales a los ocho de la mañana, es decir, una hora antes de que comience la jornada. Para ello, se activarán a un total de 8.085 presidentes y vocales y, por si hicieran falta, 16.170 suplentes.

Para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, aquellos que no hayan solicitado el voto por correo deberán acudir presencialmente al colegio electoral, cuyo horario se extenderá desde las 09:00 horas hasta las 20:00 horas. Una vez allí, cada ciudadano deberá acudir a la sección y a la mesa asignada y que, además, ya le ha sido notificado a través de la tarjeta censal.

¿Y si no tengo la tarjeta censal?

La tarjeta censal no es necesaria para ejercer el derecho al voto, sino que tan solo tiene un carácter informativo. Por ello, en caso de haberla perdido o de no haberla recibido, no hay ningún problema, ya que no es obligatorio poseerla.

Lo único que pasará será que el elector deberá averiguar dónde tendrá que depositar su voto a través de otros medios, tales como el sitio web del INE, de forma telemática, personándose en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o llamando por teléfono al 900 343 232.

Para saber dónde votar se deberá acceder al sitio web del Instituto Nacional de Estadística y completar un formulario con información básica, como la provincia del elector, municipio, calle, número de domicilio y código postal. Una vez cumplimentados estos campos, la página mostrará la mesa electoral, el lugar y la dirección donde de deberá acudir a votar.

Además, otra forma de conocer dónde se debe emitir el voto es acudir presencialmente a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. No obstante, es más sencillo y rápido llamar por teléfono al número habilitado por la Oficina del Censo Electoral (900 343 232), cuyo horario de atención telefónica es de lunes a viernes, de 09:00 horas a 14:00 horas, excepto el 18 de abril que el horario se ampliará de 16:00 horas a 18:00 horas. También señala el INE que el día de las elecciones, el 21 de abril, el horario de atención telefónica será de 08:00 horas a 20:00 horas para atender a todos aquellos ciudadanos que tengan alguna duda.