Sánchez y Feijóo españolizan el 21A: el PP tirará de Ayuso y el PSOE de Zapatero

PNV y EH Bildu se enfrentan en las elecciones más reñidas del País Vasco. La campaña que comenzó ayer será decisiva, con estudios que apuntan a la posibilidad de que la izquierda abertzale amplíe la brecha de diferencia con los peneuvistas. Su electorado está completamente movilizado, mientras que en el del PNV se observa una mayor desmovilización que puede penalizarles en las urnas. En todo caso, es un hecho que la campaña arranca con una expectativa de cambio que no se había dado hasta ahora en unas elecciones autonómicas.

La izquierda abertzale ha hecho una operación de reconversión estética, aunque el control lo sigan teniendo Sortu y Arnaldo Otegi. Es lo que ahora intenta poner en evidencia la campaña del PNV, aunque en su contra juega el cambio sociológico y la operación de blanqueamiento en la que tanto ha colaborado el PSOE. Sin el terrorismo, la competencia entra casi en un terreno de gestión, donde al PNV se le ha abierto un boquete en el tema sanitario, por ejemplo.

Además, la izquierda abertzale ha afrontado un proceso de reordenación interna y de su estrategia en las instituciones, aparcando a un lado las cuestiones más identitarias para primar los temas sociales y de un componente ideológico de izquierdas. Los presos etarras siguen siendo también su prioridad.

En las filas del PNV hay inquietud por cómo vaya a comportarse su electorado en estos comicios, desde la premisa de que lo razonable es que se pueda reeditar el acuerdo de gobierno con el PSE, pero sin darlo por seguro. La confianza de su votante actúa en su contra, y de ahí que esté dirigiendo la campaña a alertar sobre que Bildu tiene un agenda oculta y puede estar en riesgo la estabilidad porque tampoco puede descartarse que, en función del resultado, intente importarse la vía navarra a Euskadi.

El acuerdo socialista para ceder la alcaldía de Pamplona a la izquierda abertzale, después del pacto previo en la Comunidad foral, ejerce una presión grande sobre el PSE y su candidato. Desde sectores socialistas insisten en que Bildu no deja de repetir el mantra de que no tienen prisa en llegar al poder, cuestión que desmienten portavoces de este partido. Las piezas que salgan de las urnas pueden mover el tablero político nacional tras las elecciones vascas, aunque nada será decisivo hasta que se despeje también el marco catalán, donde los sondeos dejan hoy abierta la puerta a la posibilidad de un bloqueo que lleve a repetir de nuevo las elecciones.

Como no hay confianza entre las partes, los nacionalistas vascos cruzan los dedos para que el presidente del Gobierno, dentro de su capacidad de sorprender a sus aliados, no les deje tirados después de las elecciones. Pedro Sanchez tomará posiciones en estas elecciones vascas, con la ayuda del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que es de nuevo una figura al alza y de reclamo sobre todo en periodo electoral. En Galicia ya prometió ayudar al candidato socialista Eneko Anduenza con el objetivo de ganar las elecciones vascas. La primera visita de Sánchez al País Vasco en campaña será este sábado. Se desplazará a Vitoria para apoyar al candidato del PSE-EE.

Aunque donde realmente se expondrán será en Cataluña. Los socialistas vascos temen que el efecto navarro les perjudique, y que esta confrontación entre el PNV y EH Bildu también les pueda dañar electoralmente por influir en la orientación del voto útil. Los de Arnaldo Otegi están absorbiendo todo el voto de la izquierda de Sumar o de Podemos, aunque el último CIS salvó la cara a los socialistas vascos, ofreciendo la radiografía más favorable para sus intereses. Una repetición de sus resultados actuales, lo que les convertiría en partido bisagra.

Las elecciones vascas y catalanas tendrán repercusión en el desarrollo de la legislatura nacional, complicando posiblemente la aprobación de los Presupuestos en vez de facilitarlos, ya que el precio soberanista puede ser más alto, pero el Partido Popular no vincula este ciclo electoral con la duración del tiempo que siga Pedro Sánchez en Moncloa. Dan por hecho que crecerá la inestabilidad parlamentaria y la tensión política, si bien no anticipan una moción de censura. Ésta es una legislatura de incertidumbre en la que ni los socios ni tampoco las investigaciones abiertas por el «caso Koldo» y las sombras sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayudan a atisbar un clima más gobernable después de este ciclo electoral.

Por cierto, también el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se instalará en la campaña vasca, con un perfil nacional complementario a la actividad del candidato del PP regional, Javier de Andrés. Viajará, al menos, en hasta cinco ocasiones

Isabel Díaz Ayuso tendrá su papel propio para desactivar voto de Vox e intentar dejar al partido de Santiago Abascal sin representación en la Cámara vasca. Su presencia ha sido reclamada desde el Partido Popular vasco, y en la Comunidad de Madrid están ya mirando cómo encajar la agenda para que vaya a «mitinear» algún día más que la última semana de campaña. Además, el PP de Madrid envía mil voluntarios para la jornada electoral (interventores y apoderados).

En menor medida, también estarán presentes las líderes de Sumar y de Podemos, quenecesitan entrar para confirmar la durabilidad de sus proyectos políticos. La vicepresidenta Yolanda Díaz, estará presente en los dos actos principales de la campaña. Arropará a la candidata Alba García este sábado y el próximo 13 de abril en Barakaldo. Por Podemos, Irene Montero estuvo ayer en la apertura de campaña y se espera el apoyo de Ione Belarra. La candidata de Vox, Amaia Martínez, contará con el apoyo total de su presidente, Santiago Abascal.