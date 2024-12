«No es fácil decirle a un cliente que tiene ineficiencias»

¿Por qué las aplicaciones no funcionen bien?

Ángel Pineda. El problema es estructural mundial. Los equipos de desarrollo velan porque no falle la aplicación y sea escalable, pero no de que sea y consuma los mínimos recursos. Por eso entregan un software que no está optimizado. Después están los equipos de infraestructura de operaciones, que sí que optimizan la infraestructura pero no la aplicación.

José Manuel Desco. El de infraestructura tiene un parámetro básico: el coste. No se ocupa de cómo están funcionando las cosas. Hay parámetros tecnológicos pero también de negocio y ahora todos los CEO y CIOS quieren que el negocio funcione bien con un coste razonable.

¿Cuáles fallan más?

A.P. El problema no es la funcionalidad de la aplicación, es la forma de desarrollar y de explotarla. Pero hay aplicaciones que, como tienen un volumen tan grande, suponen una ineficiencia muy cara.

¿Cómo trabaja Orizon para encontrar esas ineficiencias?

A.P. Tomamos toda la información de la infraestructura y la metemos en nuestra herramienta. Está muy automatizado: la ingesta, detección de problemas, el análisis, dar recomendaciones, medir el resultado, etc. Damos recomendaciones a desarrollo para hacer el cambio en las aplicaciones.

J.M.D. Aportamos un modelo totalmente distinto para identificar qué pasa. Obtenemos información, ejecutamos algoritmos y esos algoritmos me dicen dónde está el problema y cuál es la recomendación. Y luego lo repito.

¿Qué aporta Orizon?

A.P. A un banco mediano le puede ahorrar 4 o 5 millones de euros. Tranquilamente. Tenemos clientes más grandes con más ahorro, más pequeños con menos. Pero es una cifra muy, muy razonable y la tenemos muy contrastada.

La nube ¿ayuda o dificulta?

A.P. Es un nuevo elemento sin dejar ninguno de los anteriores. Significa más complejidad. Es un entorno mucho más caro, tanto en infraestructura como en perfiles.

J.M.D. Tenemos clientes que van hacia la nube por un problema de actualización tecnológica y de reducción de costes. El coste no cumple las expectativas y la migración tampocoporque antes tienes que tener bien optimizado lo que vas a migrar. El viaje puede acabar en un problema de costes.

La IA, ¿va a solucionar estos problemas? ¿Es competencia de Orizon?

A.P. La IA se está aplicando en el mundo del desarrollo sobre todo para construir aplicaciones, pero el resultante final habría que medirlo.

¿Cuántos clientes tienen?

J.M.D. Ahora mismo 14 clientes. Este año tenemos dos internacionales.

A.P. Uno es cliente de clientes, que debajo de él hay 50.

J.M.D. Tenemos actividad en Latinoamérica porque son clientes españoles que están allí. Prácticamente toda la banca este año es cliente de Orizon en España. Este año hemos crecido un 53% y en ingresos un 19% aproximadamente. Somos un poco lesivos porque decimos a nuestros clientes que tienen ineficiencias y eso no es fácil de decir ni de escuchar. Pero afortunadamente tenemos un negocio recurrente. Pensamos, con toda humildad, que hay un mercado de unos 10.000 millones de dólares asociado al concepto de rendimiento que no está haciendo nadie ahora mismo. Nadie se está focalizando en las aplicaciones. La gente se focaliza en la disponibilidad, en conceptos técnicos, pero no en las aplicaciones.

A.P. Es un mercado que hemos medido. Vamos consiguiendo los clientes como podemos. Hay un bulo, por parte de algunos proveedores, de que la infraestructura es muy barata. Un ordenador no vale lo mismo hoy que hace 25 años. Sin embargo, el gasto de infraestructura se ha multiplicado por cinco.

No hablamos solo de nube…

J.M.D. Lo que estás invirtiendo en infraestructura es muchísimo más y hemos demostrado que optimizando esto una empresa puede ahorrarse millones de euros al año. El negocio del rendimiento es un negocio de eficiencia, no de eficacia.

Sus clientes son de banca y hay un proceso de fusión en marcha.

A.P. Hemos participado en los dos anteriores. Lo malo de las fusiones es que hay menos clientes después, pero nos da más oportunidades cuando se hace una integración de los dos sistemas.

¿Ha recibido oferta de compra?

A.P: Se nos han acercado inversores y hemos tenido oportunidades. Lo que nosotros buscamos siempre es quién nos puede ayudar a crecer en nuestro negocio y quién de verdad lo va a potenciar para alcanzar esos 10.000 millones. No hemos encontrado nada que nos guste.

Desde Alicante hacia el mercado internacional

►A punto de cumplir su «mayoría de edad», Orizon lleva desde 2007 operando desde Alicante y teniendo a las empresas del Ibex 35 como sus grandes clientes. Organizaciones complejas, con grandes sistemas, aplicaciones e infraestructuras, muchas de ellas «heredadas» (el conocido como legacy) que puede suponer un goteo constante de dinero en ineficiencias. Aunque la banca es su gran cliente, también trabaja para otras del sector de seguro o de las telecomunicaciones.