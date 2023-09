“Nadie quería hacerlo”: el insospechado primer trabajo de Elon Musk

No deja indiferente a nadie y seguramente sea uno de los nombres que más se han repetido en los titulares en los últimos años. Elon Musk, la persona más rica del mundo (al menos por momentos, según suben o bajan las acciones de Tesla) y el cerebro de empresas tan revolucionarias como la propia Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company y, de forma más reciente, propietario y agitador de Twitter, ahora renombrada como X.

Aunque caiga mejor o peor, no se puede negar la influencia que Musk ha conseguido aglutinar bajo su nombre. Sin embargo, su historia emprendedora comenzó con un trabajo muy alejado tanto de las baterías como de los cohetes o las redes sociales. En concreto, limpiando calderas.

Pero, ¿cómo llegó el sudafricano a dominar tantas industrias y convertirse en una de las personas más ricas del mundo?

Canadá, el inicio laboral de Elon Musk

Elon Musk —ahora mismo de 52 años— nació en Pretoria, Sudáfrica, en una familia acomodada. Su padre era ingeniero, trabajando en varios proyectos de minas de esmeralda y su madre, modelo y nutricionista.

A pesar de su entorno privilegiado, Musk parece que demostró desde pequeño inquietud por la programación y los ordenadores.

Según se cuenta en su biografía Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future, escrita por Ashlee Vance, a los 17 años decide mudarse a Canadá, donde vivían familiares por parte de su madre, para evitar el servicio militar obligatorio en Sudáfrica. Aquella decisión lo alejaría para siempre de su padre.

Al llegar allí, Musk vivió con sus tíos y su primo, quienes regentaban una granja en la provincia de Saskatchewan. Durante ese tiempo, trabajó en la granja familiar, aunque sin cobrar por ello.

Fue poco después cuando Musk buscó en la zona un empleo que le permitiera generar algo más de dinero. En el libro se relata que preguntó en la oficina de empleo local qué trabajos eran los mejor pagados. Le dijeron que era limpiar la sala de calderas de un aserradero. Y cogió el trabajo.

Por 18 dólares a la hora, Musk cuenta en la biografía que tuvo que "ponerse este traje para materiales peligrosos y luego meterse en este pequeño túnel en el que apenas cabes. Luego, tienes que palear, y coges la arena y la sustancia viscosa y otros residuos, que todavía están humeantes, y tienes que sacarlos por el mismo agujero por el que entraste". “Nadie quería hacerlo”, recuerda.

El hoy CEO de Tesla o X ahorró dinero esos meses para poder pagarse la matrícula en la universidad, su siguiente etapa.

De la universidad al “no” de Netscape

Con el dinero conseguido se trasladó a Estados Unidos y se inscribió en la Universidad de Pensilvania. Allí, obtuvo dos licenciaturas: una en Economía y otra en Física en 1997. Después, se planteó asistir a la Universidad de Stanford, en California, para seguir formándose, pero nunca llegó a hacerlo.

Aquello años eran ya los del auge tecnológico de Silicon Valley y Musk se sintió atraído por aquella explosión cámbrica de startups que estaba sucediendo.

La primera puerta que tocó no fue menor: Netscape, la empresa detrás del navegador web pionero de la época cofundada por Marc Andreessen, todavía hoy uno de los grandes inversores del ecosistema tech.

Hasta el comienzo de su fortuna y sus empresas

Aquello no salió bien. Musk no consiguió el trabajo, pero esto le dio tiempo para enfocarse junto con su hermano Kimbal, en Zip2, un software que proporcionaba directorios y mapas para periódicos, similar a las Páginas Amarillas.

La empresa creció rápidamente y atrajo la atención de grandes jugadores en la industria tecnológica. En 1999, Compaq adquirió Zip2 por 307 millones de dólares, proporcionando a Musk su primer gran éxito financiero.

Con el capital obtenido de la venta de Zip2, Musk fundó X.com (el origen en nombre del actual Twitter), una plataforma de servicios financieros que después se fusionaría con Confinity para dar origen a PayPal.

El resto de la historia es conocida. En 2002, eBay vio el potencial de PayPal y lo adquirió por 1.500 millones de dólares en acciones.

Con su parte de ese enorme capital, Musk comenzó a invertir, crear, adquirir y hacer crecer otras empresas, desde Tesla hasta Twitter/X.