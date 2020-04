Vox quiere un acuerdo nacional sin la “intromisión” de la “franquicia chavista” ni nacionalistas

El partido que lidera Santiago Abascal, Vox, ha recordado hoy que fueron los primeros en plantear la necesidad de un gran “acuerdo nacional” para afrontar tanto la emergencia sanitaria como la económica a la que nos enfrentamos por la crisis del coronavirus. Sin embargo, para esos acuerdos advierte de que deberían llevarse a cabo “sin la intromisión de los políticos separatistas que quieren destruir España y sin Podemos y la franquicia Chavista”.

El vicesecretario de Vox, Jorge Buxadé destacó que esas son las condiciones del partido para un gobierno de emergencia nacional y si eso es así, “nadie puede darnos lecciones y decirnos que se nos expulsa de un pacto nacional”.

Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez intentó comunicarse con Abascal la semana pasada, éste no le cogió el teléfono por diez motivos que argumentó, entre los que incluía la necesidad de que dimitiera el Ejecutivo en pleno. En esta ocasión, y preguntado sobre si existe voluntad para descolgar la llamada de Sánchez cuando intente comunicarse con el líder de Vox, Buxadé indicó que “no tenemos ninguna comunicación con el Gobierno, aún no se ha dirigido a Vox”. Sobre si descolgará o no la llamada en esta ocasión insistió en que “primero el presidente debe llamar”.

Si eso se produce, Vox repite que ellos están a favor de “un acuerdo nacional con exclusión de separatistas y la franquicia chavistas”, además insisten en que Sánchez tiene que “pagar las nóminas a los españoles y luego irse a casa con todo su gobierno”.

Eso sí, adviertende que el presidente del Gobierno deberá llamar al líder de Vox “con apertura de miras y sin haber cerrado el debate. Porque si le llama con un acuerdo ya cerrado, con la idea de iniciar una tercera o cuarta Transición española, hacia no se sabe donde..." ahí no van a encontrarles. Sin embargo, “si es una llamada abierta para superar la crisis sanitaria y económica” y apuesta por echar atrás todas las medidas anteriores como la de mantener a su vicepresidente, Pablo Iglesias en el CNI, afrontar el acuerdo como un “pacto de emergencia y de técnicos por su incapacidad"; la respuesta de Abascal “será distinta”.

Si no es así, Vox indica que no se les traslade a ellos la responsabilidad de los otros. “Lo que tiene que hacer por lealtad y patriotismo es ese pacto nacional, abrir paso al Gobierno de emergencia, de técnicos que afronten los grandes retos económicos y sanitarios en España y sin chavistas y totalitarios”, subrayó el vicesecretario del partido.