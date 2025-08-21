La directora de Protección Civil denuncia una "campaña personal" para difamarla y responde a Bendodo: "¿Hasta dónde vamos a llegar?"

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha denunciado públicamente una "campaña personal" para difamarla a través de redes sociales por su gestión de la emergencia relativa a los incendios forestales que abrasan España, mientras que ha cargado contra el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, por haberla calificado de "pirómana".

"Permítanme que les diga que aquellos que han emprendido una auténtica campaña personal para difamarme que abandonen en toda esperanza", porque "yo no me estoy defendiendo a mí misma, que podría, sino que yo estoy defendiendo la gestión de un Gobierno, la gestión de un Ministerio y del Sistema Nacional de Protección Civil", ha declarado Barcones.

Por este motivo, ha recalcado que "quien piense que atacándome personalmente me va a callar, que pierda toda esperanza", en referencia a las últimas declaraciones del dirigente popular, Elías Bendodo, en las que la ha acusado de ser "una pirómana más".

"La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos", ha denunciado Bendondo esta mañana.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a la directora de Protección Civil, que ha calificado las declaraciones de "fuertes, poco responsables y hasta poco éticas". "De verdad, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vale para intentar desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política?", ha aseverado Barcones.

Pide "serenidad" y asume todas las responsabilidades pertinentes

Barcones ha pedido "serenidad y responsabilidad" a los dirigentes políticos -sin mencionar personalmente a ninguno de ellos- para atajar la crisis de los incendios y centrar los esfuerzos en las labores de extinción y posteriormente de recuperación. Aunque ha mandado un mensaje claro: "Aquellos que no aportan, que se aparten hasta que la situación acabe".

"Un poco de mesura, de seneridad y de responsabilidad. Porque en estos momentos, a cualquier responsable, del ámbito que sea, denominarle 'pirómano'... Me está acusando de un delito, está diciendo que yo soy una delincuente. ¿Hasta dónde vamos a llegar?", ha exclamado la directora de Protección Civil, en referencia a las acusaciones vertidas esta mañana por Elías Bendodo.

Por este motivo, Barcones ha pedido que le dejen de insultar, pues aquellos que insistan en tal cuestión, "no van a conseguir que deje de hacer mi trabajo", ni mucho menos "que siga defendiendo la verdad", algo que va a hacer "todos y cada uno de los días".