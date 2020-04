360 euros de multa por difundir un bulo sobre el coronavirus

El mensaje era contundente , pero falso: “señores me están yamando gente de la prisión de Ceuta diciéndome k no hay medico y muchos están con fiebre y nadie les hace caso”, “señores o los vuelco a decir y no tengo su mentir esty hablando con algunos internor k están muy mal y hablo del modul7”.

La Guardia Civil, ante la falsedad del mensaje y la alarma que había causado entre la población, inició una investigación y logró llegar hasta una pareja y determinar que había sido la mujer la autora, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la Benemérita.

La “noticia” fue difundida a través de una cuenta de Facebook y desde el primer momento se investigó como una posible injurias contra los funcionarios de prisiones e Instituciones Penitenciarias.

Los agentes especializados tuvieron que examinar perfiles, redes sociales, conexiones a diferentes IP, hasta dar con la autora.

Una vez identificada, reconoció los hechos en el Juzgado de instrucción número 4 de Ceuta que la condenó a abonar 360 euros, al ser condenada a una pena de cuatro meses de multa a razón de 3 euros al día, informa “El Faro de Ceuta”.

“Concurriendo todos y cada uno de los requisitos expuestos, mostrada su conformidad por la acusada con los hechos que en el escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal se contienen, y con la pena solicitada así como las responsabilidades civiles, es la calificación aceptada correcta y la pena procedente”, dictó el juzgado.