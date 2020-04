"Podría ser peor. Imaginen todo esto y además tener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno”

Mi cuñado recibe una foto del periódico de la República Dominicana “Diario Libre”, de parte de uno de sus familiares que permanece allí, uno de los más vendidos de la capital, Santo Domingo. Su pagina editorial se llama AM, Antes el Meridiano, y es reflejo de la vida diaria de la población. En esta ocasión el título habla de “10 lecciones que va dejando el coronavirus”, en la que desgrana algunas dudas que aquejan a todo el mundo, no sólo a la isla caribeña. Qué cómo es posible que “Vista la letalidad y fiereza en el contagio de la COVID 19, las posibilidades de que en China solo se murieran unas 3000 personas es algo bastante difícil de creer”, o cosas más locales, como que “Tan difícil como obligar a llevar mascarillas y guantes si no aparecen u obligar a quedarse en casa cuando se vive en una pieza con otras cinco personas al borde del río”.

También cuentan como la pandemia del coronavirus se ha llevado por delante problemas que hasta hace unos meses eran de otro calibre, como el caso Odebrecht, o la pérdida de 400.000 empleos que se calcula que se perderán. Y se pone en valor las chanzas por internet que no cesan. Pero lo interesante llega en el décimo y último punto, que supone un resúmen de lo que llega del otro lado del Océano Atlántico hasta sus páginas de opinión: “10. Podría ser peor. Imaginen todo esto y además tener a Pedro Sánchez como presidente de gobierno”.