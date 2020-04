Una funcionaria de prisiones tras superar el Covid: “Me he tenido que pagar el test para volver al trabajo”

La situación actual en los centros penitenciarios de nuestro país es realmente preocupante. Hasta la fecha se han detectado casi 300 positivos, de los cuáles 245 son funcionarios, con el resultado de 4 fallecidos. Además, hay que sumar los afectados por baja o cuarentena que arroja un total de 719 funcionarios y 530 internos. Desde el colectivo denuncian que no se les facilitan mascarillas ni material de protección y que las agresiones se han multiplicado durante el Estado de Alarma.

La situación es tal que aseguran que hasta tienen que pagarse los test para para incorporarse al trabajo. Este es el caso de Chus de la Peña que ha denunciado haber tenido que costear las pruebas de su bolsillo para no poner en peligro a compañeros e internas: “Abandonada por nuestro Gobierno, me he pagado yo la prueba en un laboratorio...".

” Mil gracias por preocuparos, aún me ahogo, tengo inflamado estómago, intestinos, pulmones... No he recuperado ni el 30% del olfato pero quiero confiar que nuestros cuerpo se recuperará solo..." añade en el mensaje publicado en su perfil de Twitter.

CONTENTA X HABER SUPERADO EL COVID19. FUNCIONARIA DE #SOSPRISIONES 🇪🇸ABANDONADA POR NUESTRO GOBIERNO. ME HE PAGADO YO LA PRUEBA EN UN LABORATORIO PARA PODER VOLVER A TRABAJAR SIN PONER EN PELIGRO LA VIDA D MIS COMPAÑEROS Y DE LAS INTERNAS.

Esta denuncia se une a la realizada hace unos días por la Unión Federal de Policía en la que también se alertaba de que la falta de test en los cuerpos de policía ha llegado a tal extremo que centenares agentes se ven obligados a comprarlos de su propio bolsillo y a contactar con laboratorios privados en los que les puedan facilitar el realizarse la prueba.

De hecho, el propio Ministerio del Interior, ha reconocido que solo se han realizado el test de diagnóstico de coronavirus a 5.000 policías nacionales, guardias civiles y trabajadores del sistema de Instituciones Penitenciarias, lo que supone solo un 3% del total de funcionarios.