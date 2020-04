La Policía alerta de la estafa que suplanta a la Seguridad Social con un email que indica que recibirá un reembolso

La Policía Nacional alerta en sus redes sociales sobre una estafa en la que se suplanta a la Seguridad Social. Dicho corre, que firman haciéndose pasar por la Tesorería General de la Seguridad Social, indica a la víctima que recibe dicho email que el sistema de facturas ha detectado "que tiene derecho a recibir un pago” y para acceder al mismo de manera rápida le insta a abrir el enlace que indica debajo de esa escueta información. Además, tratan de que el receptor del email pique con rapidez y advierten de que “por razones de seguridad y protección, tenga en cuenta que este documento web es temporalmente valido hasta el 10/5/2020”.

Pero no, la Seguridad Social no le va a hacer ningún ingreso. “Mucho ojo", advierte la Policía. No es la Seguridad Social quien lo envía y “no te van a reembolsar dinero”. En caso de duda, los agentes aconsejan siempre contrastar con la fuente oficial y no pinchar el link ya que se trata de la estafa conocida como “phishing” con la que lo tratan de “pescar” a las víctimas con el fin de acceder a sus datos personales o cuentas o contraseñas de sus víctimas.

Hoy mismo, uno de los receptores del email advertía a sus contactos a través del chat de Whatsapp que se había dado cuenta de que era una estafa cuando ya había introducido sus datos personales y justo antes de darle a enviar. “A poco más y me sisan 1.300 euros de la cuenta”, alertaba a sus contactos mediante un mensaje de audio e indicaba que se percató al contrastar con la Seguridad Social y que iba a denunciarlo a la Policía. “No entréis y avisad a la Seguridad Social”, indicaba.

¡¡¡MUCHO OJO 👀 a este email!!!



☝ NO ES REAL

☝ NO es la #SeguridadSocial quien lo envía

☝ NO te van a reembolsar dinero



Y si dudas➡ CONTRASTA con la fuente oficial y no pinches el link#Phishing #NoPiques

Esta no es la única estafa que ha circulado en los correos electrónicos en las últimas horas. También, la Policía advierte de otro intento de phishing a través de un mensaje que se recibe por mensaje de móvil en el que, haciéndose pasar por unos grandes almacenes indican al receptor que ha sido el ganador de un premio. “Se hacen pasar por empresas, te piden que pinches un enlace para conseguir información confidencial, datos, contraseñas”. “No piques”, insisten desde la Policía Nacional.

También recuerdan que la entidad bancaria nunca va a solicitarnos a través de un email ni datos personales ni claves de acceso ni ninguna contraseña. “No pinches el enlace y elimina”, insisten tras advertir de otros correos que suplantan a una entidad bancaria indicando que las cuentas del usuario han sido bloqueadas temporalmente y ruega “por seguridad” que complete “inmediatamente la verificación de cuentas”.